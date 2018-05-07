Siz Uyurken Kanser Tedavisi Geliştiren Uygulama
Bu uygulama, siz uyurken cep telefonunuzun kanser tedavisi geliştirmeye yardım etmesini sağlıyor!
Siz uyurken, bilim insanlarının kanser tedavisi geliştirmesine yardımcı olan yeni bir uygulama karşımızda. Yeni uygulama, siz uyurken şarj olan telefonunuzun işlemci gücünden faydalanıyor.
DreamLab uygulaması, Vodafone Foundation ve Imperial College London ile bir partnerlik ve bu son firma, şu anda DRUGS isminde bir proje yürütüyor (Drug Repositioning Using Grids of Smartphones).
Uygulamanın hedefi, boşta olan akıllı cep telefonlarının işlemcisini kullanarak devasa oranda verileri işlemek. Verinin miktarı, sekiz çekirdekli bir işlemcinin 300 yıl boyuna 24 saat işleyince, ancak bitireceği kadar.
Buna karşın, 100.000'lik bir telefon ağının her gece cep telefonunu 6 saat çalıştırarak bu süreci sadece üç ayda tamamlayabileceği düşünülüyor.
Tek yapmak gereken uyumadan önce DreamLab isimli bu uygulamayı Android veya iOS telefonunuzda açmak. Sonrasında ise siz rüya görürken arka planda otomatik olarak çalışacak.
Imperial'ın araştırmasının amacı genetik profilleri kullanarak, kanser hastaları için en iyi tedavi şeklini bulmak. Bu teknik ile sürecin hızlandırılabileceğine ve daha iyi ilaçlar geliştirilebileceğine inanıyorlar.
H. Hüseyin Öztürk
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