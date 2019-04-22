Sızan iPhone Kılıf Kalıpları, İpuçları Verdi
iPhone 11'in kılıf üreticilerine yönelik kalıpları, telefon hakkında bildiklerimizi güçlendirdi!
iPhone 11 dedikoduları, yeni gelen kılıf kalıplarıyla güç kazandı.
SlashLeaks'in sosyal medyada paylaştığı kılıf modelleri, üreticilerin Eylül'de çıkacak iPhone için hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu modeller orijinal ise, bize bilmediğimiz şeyler söylemiyorlar. Ancak önceki dedikodularla uyum içinde oldukları söylenebilir.
iPhone'un "iPhone XI" ve "iPhone XI Max" sürümleri olarak gelmesi ve bu modellerin 6,5 inç ve 5,8 inç ekran boyutlarına sahip olması bekleniyor. Bu sızıntıda göremediğimiz ise iPhone XR'nin yerine geçecek olan model. Üç lensli arka kamera söylentisini sıkça duyduk ve bu sızıntı, Apple'ın gerçekten de üç arka kamera sunacağını gösteriyor olabilir.
Apple'ın 2019'daki iPhone serisinde iki yönlü kablosuz şarjı destekleyeceği ve pil boyutunu önemli ölçüde büyüteceği, konuşulanlar arasında. Elbette her zamanki gibi daha güçlü, daha hızlı iPhone'larla tanışmayı bekliyoruz. Eylül'deki tanıtım, tüm bilinmeyenleri ortaya çıkaracak.
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