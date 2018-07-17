Skype 8.0, HD Video ve Fazlasıyla Geldi!
Microsoft, popüler sesli ve videolu görüşme uygulaması Skype'ı ciddi yeniliklerle güncelledi!
Microsoft, uzun süredir iki koldan ilerleyen Skype'ı tek bir yazılım haline getirmek için önemli bir adım atıyor. Skype'ın geliştirme işini Windows, macOS, Linux ve mobil platformlarda mümkün olduğunca bir araya getirmeye çalışan firma, artık yeni işlevler eklemeye hazır.
Skype'ın klasik sürümü olarak bilinen Skype 7.0'ın yerini alan yeni Skype 8.0, HD video aramaları (1080p) ve çağrı sırasında ekran paylaşımı, sohbetlerde @bahsetme desteği, sohbet medya galerisi, 300MB'a kadar dosya ve medya paylaşımı gibi yeniliklerle geliyor. Bu yaz eklenmesi planlanan işlevler arasında ise şifreli sesli aramalar, şifreli mesajlaşma ve çağrı kaydetme var.
Skype bugün aylık 300 milyon kullanıcıya sahip olsa da, bu kullanıcı tabanı artık pek genişlemiyor. Apple'ın FaceTime'ı, Slack, Messenger ve WhatsApp gibi diğer uygulamalar, son yıllar içinde Skype'ı ciddi biçimde zorladılar. Microsoft, Skype'a rekabet edebilmesi için geçen sene bazı sosyal işlevler eklemişti.
Skype 7.0, Microsoft'un açıklamasına göre 1 Eylül 2018'e kadar çalışmayı sürdürecek. Bu tarihten sonra yeni Skype'a geçmeniz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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