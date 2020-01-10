Snake Zararlısı, Tehlike Saçıyor!

Yeni bir fidye zararlısı olan Snake, bütün bilgisayarları şifreleyerek büyük bir yıkıma yol açabiliyor!

Snake, Şirket Ağları için Büyük Bir Risk

Yeni bir fidye zararlısının şirket ağlarını hedeflediği ve tüm şirket bilgisayarlarını şifrelemeyi amaçladığı tespit edildi.

Snake adlı zararlı, ilk olarak MalwareHunterTeam tarafından keşfedilmiş, sonrasında etik hacker Vitali Kremez tarafından ters mühendislik yoluyla incelenmişti. Kremez'in analizi, zararlının Go programlama dilinde yazıldığını ve diğer fidye zararlılarına kıyasla kendini daha iyi gizlediğini ortaya çıkarmıştı.

Snake, şirket ağlarına girdikten sonra bilgisayarlarda bulunan Gölge Birim Kopyalarını siliyor ve bunun ardından SCADA sistemleriyle ilgili bazı işlemleri, sanal makineleri, endüstriyel kontrol sistemlerini, uzak yönetim araçlarını, ağ yönetim yazılımlarını ve fazlasını sonlandırıyor. Zararı bunları yaptıktan sonra her cihazdaki dosyaları şifrelemeye başlıyor. Bu sırada Windows sistem klasörlerini ve diğer sistem dosyalarını olduğu gibi bırakıyor.

Her dosyanın uzantısına rastgele beş harf ekleyen Snake, kullanıcının masaüstüne Türkçe çevirisiyle "Dosyalarınızı-Onarın.txt" adlı bir dosya bırakıyor. Not içerisinde para karşılığında size özel anahtarı ve şifre çözücü aracı sunacak siber suçluların eposta adresi yer alıyor. Snake, tek bir cihaz yerine tüm bilgisayarlardaki dosyaları şifrelediğinden, kurumsal ağlar için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Hayat
"Hızlıca zengin olun" dedi, Instagrammer şimdi dolandırdığı paralarla hayatını yaşıyor!
İnternet ikiye bölündü. Sizce kedi hangisine benziyor?
Öğrenme Devrimi: Eğitimle değil, öğrenme şeklimizle yaşanıyor
Su ihtimali var! Dünya büyüklüğünde yeni bir gezegen keşfedildi!
Günün En çok Okunanları
Samsung'un Yeni, Parmak İzi Okuyuculu Taşınabilir SSD'si Tanıtıldı!
Galaxy S11'in Resmi Kılıf Bilgileri Ortaya Çıktı
Xiaomi Mi Note 10 İnceleme
Snake Zararlısı, Tehlike Saçıyor!
ASUS, CES 2020'de Mesh WiFi'lı Yeni ZenWiFi'ları Tanıttı

 

 