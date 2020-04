SoftwareAG ile Perakendede Gerçek Zamanlı Dönem Başlıyor

Modern tüketiciler her an, her yerde ve kolayca alışveriş deneyimi yaşamak istiyorlar. SoftwareAG, perakende sektörüne yönelik bu beklentiyi, perakendenin tüm kanallardan gerçek zamanlı veri toplama ve analiz kabiliyetleri ile ürün, fiyat ve stok bilgisine erişme imkanı sağlayarak karşılıyor.