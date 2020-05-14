Sokağa Çıkma Kısıtlamaları, Google'da Aradıklarımızı da Değiştirdi

Koronavirüs nedeniyle Dünya çapında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, Google'da son 30 günde yapılan aramaları da bir hayli değiştirdi.

Google'da Meditasyon ve Gevşeme Aratılıyor

Google'da son 30 günde yapılan aramalarda nefes egzersizi, meditasyon ve rahatlatıcı müziklerin yükselişte olduğu ortaya çıktı. Bu, tüm dünya küresel salgın nedeniyle evde oturduğundan şaşırtıcı değil.

Firmanın yayınladığı arama trendlerine göre kullanıcılar, sakinleşmenin yollarını arıyorlar. Bununla ilgili yapılan aramalar arasında dinlendirici sakin müziklerle ilgili aramalar ve nefes alma tekniklerini kullanarak meditasyon yapmanın yollarını bulmak var. Sıkça yapılan aramalar arasında "kaygı için meditasyon teknikleri", "eski meditasyon teknikleri", "hindu meditasyon teknikleri" de göze çarpıyor.

Google Trends ile raporlanan arama trendleri, herhangi bir arama teriminin zaman içinde ne kadar sık aratıldığını görmenizi ve diğer terimlerle karşılaştırmanızı sağlıyor. Bu sayede insanların neyi merak ettiği hakkında bilgi sahibi olabiliyor, buna göre içerik oluşturabiliyorsunuz.

Covid-19 ile ilgili aramaların ise iki ana türe ayrıldığı belirtiliyor. Aramalardan birincisi, aşının bulunup bulunmadığını soran terimlerden oluşuyor. Diğeri ise ruhsal sorunlarla ilgili aramalardan meydana geliyor.

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