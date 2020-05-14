Sokağa Çıkma Kısıtlamaları, Google'da Aradıklarımızı da Değiştirdi

Google'da son 30 günde yapılan aramalarda nefes egzersizi, meditasyon ve rahatlatıcı müziklerin yükselişte olduğu ortaya çıktı. Bu, tüm dünya küresel salgın nedeniyle evde oturduğundan şaşırtıcı değil.
Firmanın yayınladığı arama trendlerine göre kullanıcılar, sakinleşmenin yollarını arıyorlar. Bununla ilgili yapılan aramalar arasında dinlendirici sakin müziklerle ilgili aramalar ve nefes alma tekniklerini kullanarak meditasyon yapmanın yollarını bulmak var. Sıkça yapılan aramalar arasında "kaygı için meditasyon teknikleri", "eski meditasyon teknikleri", "hindu meditasyon teknikleri" de göze çarpıyor.
?? A thread on Search trends: "Self-care" is at an all-time high. From peaceful playlists ???? to virtual meditations ?????>??????+?— here's what the world is searching for this week. pic.twitter.com/fSWKjiu5rO— Google (@Google) May 11, 2020
Google Trends ile raporlanan arama trendleri, herhangi bir arama teriminin zaman içinde ne kadar sık aratıldığını görmenizi ve diğer terimlerle karşılaştırmanızı sağlıyor. Bu sayede insanların neyi merak ettiği hakkında bilgi sahibi olabiliyor, buna göre içerik oluşturabiliyorsunuz.
Covid-19 ile ilgili aramaların ise iki ana türe ayrıldığı belirtiliyor. Aramalardan birincisi, aşının bulunup bulunmadığını soran terimlerden oluşuyor. Diğeri ise ruhsal sorunlarla ilgili aramalardan meydana geliyor.
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