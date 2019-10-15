Sosyal Medya Botu Nedir, Nasıl Anlaşılır?
Adlarını sıkça duyduğumuz zararlı sosyal medya botları ne yapıyor, hangi türleri var? Onları tanımak mümkün mü? Hepsini açıkladık!
"Sosyal medya botu" denildiğinde artık akla sadece yapay zeka destekli müşteri hizmetleri botları gelmiyor. Sosyal medya botları, şu sıralar sahte haber kampanyalarıyla çok daha fazla anılır hale geldiler.
Zararlı Sosyal Medya Botu Nedir?
Sosyal medya platformlarında farklı tür botlar bulunsa da, bu yazımızda kötü niyetli siyasi ve zararlı botlara odaklanacağız. Bu tür botlar, insanları taklit ederek sosyal medya üzerinden insanların fikirlerini değiştirmek, hükümet propagandası yapmak ve komplo teorilerini teşvik etmek için kullanılabiliyorlar.
Sosyal medya botlarının en çok faaliyet gösterdiği yerlerin başında Twitter geliyor, ancak zararlı botlar Facebook, Reddit, Weibo ve diğer daha küçük platformlarda da mevcutlar.
Bu tür botlar 2016'daki ABD başkanlık seçiminde kullanılsa da, siyasetin sadece tek bir yönüne odaklanmıyorlar. Nature tarafından yayınlanan bir araştırma, sahte haber ve yanlış bilgi yayarak farklı siyasi görüşlerin hedeflendiğini gösteriyordu.
Zararlı Sosyal Bot Türleri
Yanlış bilgi dağıtan ve siyasi görüşleri yaymaya çalışan botların üç türü bulunuyor.
Standart / tam botlar: Standart sosyal medya botları tamamen otomatik olarak çalışıyor. Bu botlar, günlük işlemlerinde insan müdahalesine ihtiyaç duymuyor ve retweet'leme gibi işlemlerle içeriği yaymaya çalışıyor.
Zararlı botlar: Tam otomatik bir bot türü olan zararlı botlar, yanlış bilgi yaymak yerine sosyal medya kullanıcılarının hesaplarını ele geçirmeye çalışıyorlar. Gerçek yayıncıları taklit edebilen bu hesaplar, genellikle tıklama tuzağına odaklanıyor ve kullanıcıları zararlı web sitesine yönlendirmeye çalışıyor.
Cyborg'lar: Yarı otomatik diyebileceğimiz bu tür botlar, bot olduklarını insan yardımıyla gizliyorlar. Gerçek insanlar, kullanıcılara verilen cevaplarda devreye girebiliyor ve hedefli saldırılar gerçekleştirebiliyor. Cyborg'lar'ın TweetDeck gibi gönderi zamanlama hizmetlerini kullanan insan kullanıcılardan farklı olduğunu, belirli bir hedef için çalıştıklarını veya belirli bir hedefe yönelik "trolleme" yaptıklarını söyleyelim.
Sosyal Medya Botu Nasıl Ayırt Edilir?
Sosyal medya botlarını fark etmek, kullandıkları algoritmalar giderek daha karmaşık bir hal aldığından zorlaşıyor. Örneğin eskiden botları, hesaplarından orijinal gönderi paylaşılmadığını görerek ayırt edebiliyordunuz. Ancak şu sıralar daha çok bot, "orijinal içerik" ve cevap paylaşabiliyor.
Yine de bir hesabın bot olduğunun sinyalini veren bazı işaretler var:
- Hesabın yakın bir zamanda oluşturulmuş olması.
- Hesabın kısıtlı bir hesap ağındaki gönderileri tekrar paylaşması.
- Başkalarına çok hızlı cevap vermesi ve sürekli çevrimiçi gibi görünmesi.
- Sözcük haznesi dar, kalitesiz yorumlar.
- İçerisinde rastgele sayılar olan, uzun kullanıcı adları.
- "Vatansever" profil resimleri içeren çalıntı profil resimleri.
- Çok fazla retweet ve paylaşılmış içerik, az sayıda orijinal gönderi.
- Belirli etiketler ve konular dışına pek çıkmaması.
Gerçek insanların birden fazla konu hakkında yazmaya eğilimli olduğunu, günlerinin nasıl geçtiği hakkında bir şeyler paylaştıklarını ve 24 saat boyunca durmadan bir şeyler paylaşmadıklarını söyleyelim.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın