Söylentiye Göre iPhone 8'in Ayna Gibi Yüzeyi Olabilir!
Yeni bir iddiaya göre iPhone 8, alışık olmadığımız bir yüzeyle karşımıza çıkacak!
iPhone 8 söylentileri bakımından yoğun bir hafta sonu geçirdik. Apple'ın yeni cihazlarına koymak istediği kablosuz şarj teknolojisinin Eylül'e kadar hazır olmayabileceği haberinin ardından, şimdi de amiral gemisi cebin "ayna gibi" bir yüzeye sahip olacağı spekülasyonu ortalarda dolaşıyor.
Bilginin kaynağı, iPhone konusunda güvenilir bilgiler sızdırmasıyla bilinen Benjamin Geskin'ın Twitter'ı. Benjamin, firmanın içinden birinin ona planlardan bahsettiğini söylüyor.
Geskin'e göre, iPhone 8 için dört renk yolda. Diğer renkler muhtemelen beyaz, siyah ve kırmızı altın rengi olacak. Bu arada yukarıdaki resmin Geskin tarafından tweet'lenen yansıtıcı-kasalı eski bir iPhone olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Ama yine de bir fikir veriyor.
Önceden iPhone 8 için altıya kadar renk bekliyorduk, kırmızı, altın ve gri de buna dahildi, ama ayna gibi yüzey pek aklımıza gelmemişti. Bu kesinlikle iPhone'un onuncu yıl dönümü cihazını kalabalıktan ayıracaktır.
Söylentinin Touch ID sensörünün arka tarafta mı ön tarafta mı olacağıyla ilgili olmamasına sevindik, çünkü tüm senedir bu konuda söylentiler duyuyoruz.
Söylentilere göre iPhone 8'in Eylül'de ortaya çıktığında bize sunma ihtimali olan bazı diğer şeylerin arasında şunlar var: Kenarsız ekran, ekstra AR özelliklerine sahip dikey pozisyonlanmış çift lens kamera, ve hatta eğimli ekran.
H. Hüseyin Öztürk
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