Spotify'ın Durmaya Hiç Niyeti Yok!
Sadece 3 ay önce önemli bir kilometre taşını geçmeyi başaran Spotify, bu kadarla yetinmeyeceğini bir kez daha ispatladı!
- Levent Öztürk
Spotify'ın 100 milyon Premium kullanıcı sınırını aşmasının üzerinden sadece üç ay geçti ancak firma bu süre içerisinde 8 milyon ücretli üye daha kazanmayı başardı. Spotify, ikinci çeyrek gelir duyurusunda genel üye sayısının da, bir önceki çeyrekteki 217 milyon noktasından 232 milyon noktasına ulaştığını söyledi.
Spotify, hem ücretsiz hem de ücretli üyelerdeki büyümenin, kullanıcıların "uzun süreli hizmete bağlı tutulması" da dahil olmak üzere çeşitli girişimlere bağlı olduğunu söylüyor. Ayrıca verinin değerli olduğu ülkeler için tasarlanan hafifletilmiş Spotify Lite gibi yeni ürünler de çeyrek içerisinde 36 bölgede yayımlandı. Spotify Stations da ABD'de denenmeye başlandı ve yeni deneyler de yolda gözüküyor.
108 milyon Premium üyenin küçümsenemeyeceği kesin ancak Spotify, bu sayının hedeflediği 110 milyona yeterince yakın olmadığını düşünüyor. Firma "geri kazanma kampanyalarının", yani ürün için ödeme yapmayı bırakan kullanıcılara önerilen üç aylık indirim fiyatın daha fazla işe yaraması gerektiğini söylüyor.
İsveçli firma gelir olarak 1.8 milyar dolar sağlamışken, bu gelirin 1.6 milyar doları premium üyelerden ve 200 milyon doları reklamlardan geliyor. Ayrıca beklenti, podcast reklamlarının 2020 yılının sonuna kadar Spotify'ın gelirinin daha büyük bir parçası olması yönünde.
Podcast'ların firma için kesinlikle önemli bir büyüme noktası olduğu kesin ve Spotify, üç ay içerisinde dinleyici sayılarının %50'den fazla arttığını gördü. Ayrıca bu sayılar, Spotify'ın Obama'nın üretim firması Higher Ground ile özel ses içerikleri için ortaklık oluşturması ile beraber daha da artabilir gibi gözüküyor.
Firmanın bu çeyrekte net zararı ise 84.7 milyon dolara gerilemiş durumda ve bu da bir önceki dönem yaşanan zararın neredeyse yarısı oluyor. Temel olarak Spotify'ın hisse fiyatı arttığından dolayı çalışanları daha fazla hisse-bağlantılı tazminat alıyorlar ve firma da İsveç hükümetine daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor.
Spotify, kullanıcı sayılarının bir sonraki çeyrek sonuna kadar 245 milyona ve yıl sonuna kadar 265 milyona ulaşmasını bekliyor. Firma, dördüncü çeyrek sonuna kadar 125 milyon ücretli üyeye sahip olmayı planlıyor ve bu sayı halen önemli bir kar elde etmek için yeterli olmayacak. İyi açıdan bakıldığında ise Spotify şimdiden içeriklerin platformda kalması için dört büyük kayıt firmasından ikisi ile anlaşmış durumda.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın