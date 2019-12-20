Star Wars, Bir Geleneğe Elveda Demeye Hazırlanıyor!

Kuşkusuz, Star Wars: The Rise of Skywalker filminin sonu heyecan yaratırken, hayranların pek çoğu Star Wars serisi için sırada ne olduğunu merak etmeye başladılar bile. Lucasfilm'in başkanı Kathleen Kennedy'nin söylediğine göre daha fazla Star Wars filmi bizleri bekliyor. Ancak artık yeni filmler, üçleme halinde sunulmayabilir.
Kennedy, L.A. Times ile yaptığı röportajda "bunun bize açık uçlu bir hikaye anlatımı vereceğini ve bizi üçleme yapısında ilerlemek zorunda bırakmayacağını düşünüyorum" dedi ve ekledi: "Sınırlı bir sayıya sahip olmayacak ve (filmi) çerçeveye sığdırmaya çalışmayacağız. Hikayenin bunu belirlemesini sağlayacağız".
Şu anda LucasFilm ve Disney, Star Wars evrenini genişletmek ve yeni fikirleri gözden geçirmek için film yapımcılarını bir araya getiriyor. Kennedy, röportajında hikayenin gideceği yöne karar vermek için görüştüklerini ve bunun zaman aldığını söyledi. Şu anda bizi bekleyenleri tam olarak bilmesek de, Disney'in 2022'de başlayacak şekilde her iki yılda bir yeni bir Star Wars filmi sunma planı söz konusu.
Daha önce, Game of Thrones'tan D.B Weiss ve David Benioff'un yeni filmlerden en az birini yönetmesi için anlaşılmıştı fakat daha sonra bundan vazgeçildi. Şu anda Kevin Feige markanın yeni yolunu belirleyecek kişi olsa da, Star Wars'ta tam olarak nasıl bir görev alacağı açıklanmış değil.
Sabırsızlıkla bir sonraki filmi beklerken, şu an için dikkatinizi çekebilecek birçok Star Wars içeriği mevcut. Öncelikle Disney+ üzerinde yayımlanan The Mandalorian bulunuyor ve yakın zamanda da Star Wars hayranlarının favorileri olan Obi-Wan Kenobi ve Doktor Aphra'nın televizyon dizileri gelecek.
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