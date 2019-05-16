Star Wars Evrenine Game of Thrones İmzası
Yeni Star Wars üçlemesinde, Game of Thrones dizisinden tanıdığımız isimler yer alacak. Ama bu, pek de hoş bir gelişme olmayabilir!
- Barış Terun
Star Wars evreninin The Last Jedi filminden itibaren gerileme içinde olduğunu düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Yeni üçlemenin ilk filmi Star Wars: The Force Awakens, 2 milyar doları aşarak tarihin en başarılı filmleri arasına girmişti. Ne var ki pek çok izleyicinin kalbinde sızı bırakan The Last Jedi, 1,2 milyar doları aşmakta bile zorlandı. The Last Jedi'nin nispi başarısızlığı, Solo: A Star Wars Story'yi de etkiledi. 300 milyon dolarlık bütçeye sahip yapım, 400 milyon dolar gişe hasılatına zorlukla ulaşarak, yapımcı stüdyoya ciddi oranda zarar ettirdi.
Disney Studios - LucasFilm ortaklığı, şimdiden yeni bir üçleme üzerinde çalışmaya başladı. Yıldız Savaşları efsanesinin yeni üçlemesinin ilk filmi 2022 yılının sonunda gösterime girecek. Filmin başına, günümüzün en popüler dizi serisi Game of Thrones'ta yönetmenlik ve senaristlik görevlerini üstlenen David Benioff ve D.B. Weiss ikilisi getirilecek.
David Benioff ve D.B. Weiss ikilisi, Game of Thrones'un final sezonunda pek de iyi eleştiriler almıyor. 8.sezonun üçüncü ve beşinci bölümleri, bazı hayranlarından bile tepki aldı. Dizinin bitmesine sadece tek bir bölüm kalsa da, pek çok kişi büyük hayal kırıklığı yaşadığını söylüyor.
İşte bu kişiler, Game of Thrones'un sayısız hayranı, bahsi geçen ikilinin bilim-kurgu kültü Star Wars'a yıkım getireceğini düşünüyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu insanların içerisinde biz de varız. Umarız David Benioff ve D.B. Weiss ikilisi, final bölümünde sürpriz yapıp kendilerini bir kez daha kanıtlar. Aksi takdirde Güç, karanlık tarafa yönelebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın