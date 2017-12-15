Star Wars: Son Jedi, Uzay'da Gösterime Giriyor!
Star Wars: Son Jedi filmi iiçin, Dünya'dan kimsenin katılamayacağı, çok özel bir gösterim hazırlanıyor!
Dünya'daki en büyük Star Wars hayranlarının bile katılamayacağı bir "Star Wars: The Last Jedi" (Star Wars: Son Jedi) özel gösterimi hazırlandı. Bunun sebebi de, gösterimin Dünya'da olmaması.
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) mürettebatı uzun zamandır beklenen filmi UUİ içerisinde izleyecek. Uzay uçuşu habercisi Robin Seemangal bu haberi geçtiğimiz gün paylaşmıştı ve NASA da birkaç medya merkezine bu durumu doğruladı.
NASA Kamu İşleri yöneticisi Dan Huot, mürettebatın filmi yörüngede izleyebileceğini ancak henüz belirgin bir zaman çizelgesinin bulunmadığını söyledi. Huot'un söylediğine göre ekip genellikle filmleri dijital dosyalar olarak alıyor ve o anda UUİ'de bulunan bir dizüstü bilgisayar veya standart projektör üzerinden izleyebiliyor.
Ekip daha önce de The Martian (Marslı) filmini izlemişti...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın