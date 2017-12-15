Star Wars: Son Jedi, Uzay'da Gösterime Giriyor!

Star Wars: Son Jedi filmi iiçin, Dünya'dan kimsenin katılamayacağı, çok özel bir gösterim hazırlanıyor!

Star Wars: Son Jedi, Uzay'da Gösterime Giriyor!
Uzay istasyonu "sinema salonu"

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