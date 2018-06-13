Steam'in yeni Chat özelliği beta testine girdi..
Steam'in yeni özelliği Steam Chat, istemcinin beta sürümünde test ediliyor!
Steam istemcisini kullanan PC oyuncuları, oyun içi konuşmalar için genellikle Discord veya Teamspeak gibi üçüncü parti uygulamaları kullanmak zorunda kalıyorlar. Ancak görünene göre Valve, uzun zamandır istenilen bu özelliği en sonunda yeni Steam Chat hizmeti ile sisteme dahil etmeyi planlıyor.
Şu anda Steam istemcisinin beta sürümünde kullanılabilir olan özellik, hem ses hem de yazı formunda diğer Steam kullanıcıları ile bireysel veya grup halinde görüşmeye imkan tanıyor ve istemcinin arkadaş listesine pek çok geliştirme ekliyor.
Bu geliştirmelerin arasında belirli arkadaşların listenin üstünde yer almasını sağlayan basitleştirilmiş "favoriler" listesi, her bir kişinin ne oynadığı ve oyun içerisinde nerede olduğu (ana menü veya bir karşılaşma içerisinde gibi) detaylarına sahip genişletilmiş bir oyun bildirimi, ve arkadaşların oynadıklarını oyunlar veya dahil oldukları partiler gibi seçeneklerle gruplandırılabildikleri organizasyon değişimleri yer alıyor.
Yeni Steam Chat'in pek çok açıdan popüler sesli görüşme hizmeti Discord'a benzediği söylenebilir ve bu yüzden de bu uygulamayı kullanan oyuncular yeni özelliklere muhtemelen daha kolay alışacaklardır.
Ayrıca Steam sayfasında belirtilene göre artık Steam üzerindeki her görüşme multimedya dostu, yani artık GIF'ler, videolar veya sesler paylaşmanız mümkün olacak.
Steam Chat şu anda hem masaüstü hem de internet sayfasının beta sürümünde test ediliyor...
Levent Öztürk
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