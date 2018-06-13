Steam'in yeni Chat özelliği beta testine girdi..

Steam'in yeni özelliği Steam Chat, istemcinin beta sürümünde test ediliyor!

Steam'in yeni Chat özelliği beta testinde...

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