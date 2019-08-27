Steve Jobs, Mısır'da Yalınayak "Göründü"
Mısır'da çekilen (muhtemelen sahte) bir fotoğrafta Steve Jobs'a çok benzeyen bir adam göründü; "aslında ölmedi mi" tartışmaları interneti sardı!
Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs, 56 yaşında pankreas kanseri tanısı koyulduktan sonra yaşamını yitirmişti. Ancak Mısır'da Jobs'a benzeyen birinin fotoğrafı çekildi ve fotoğraf, tahmin edeceğiniz üzere internet ortamında tartışmalara yol açtı.
Steve Jobs Steve no job pic.twitter.com/gC1mqscqJN— ????? (@x6oor) August 25, 2019
Reddit'te farklı kullanıcılar tarafından paylaşılan fotoğrafın kaynağı araştırıldığında izler, Facebook kullanıcısı Ahmed Basyouney'e götürüyor, ancak Basyouney'den sorulara henüz bir cevap gelmiş değil. Fotoğraftaki kişinin Jobs'a benzediği kesin, hatta Jobs gibi çıplak ayakla oturuyor.
Bununla birlikte fotoğrafın yeni olduğuna veya Photoshop ile oluşturulmadığına dair bir kanıt yok. Özellikle bugünlerde gördüklerimize inanmak oldukça güç (örneğin buradaki kişi gerçek Zuckerberg değil).
Görüntü, Twitter kullanıcıları arasında elbette eğlence konusu haline geldi ve Jobs'un Elvis gibi hayatta olduğu iddiaları bile ortaya atıldı. Bir kullanıcı, Jobs'un Apple Watch giymediğini fark ederken bir başka kullanıcısı, Jobs'un yanındaki "şişman kişinin" Elvis Presley olduğunu söyledi.
THE FAT GUY NEXT TO HIM IS #ELVIS— JAY T (@STOCKMASTER2000) August 26, 2019
Bir Reddit kullanıcısının ise Steve Jobs için harika bir kariyer önerisi vardı: Apple tarafından işe alınarak Macbook'ların klavyesini tamir etmek.
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