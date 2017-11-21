Surface Book 2'ye Kocaman Bir "1"
iFixit ekibi, Surface Book 2'yi de parça parça etti; sonuçta cihaza kocaman bir "1" notunu verdi!
Microsoft'un kompakt dizüstü bilgisayar platformu Surface Book 2, geçtiğimiz hafta ön siparişe açılmıştı hatırlarsanız. 16 Kasım tarihinde de perakende satışına başlanan Surface Book 2, satın almayı düşünenler için bir miktar zorlayıcı olabilir.
iFixit ekibi, Surface Book 2'yi parçalarına ayırarak, tablet PC'nin tamir edilebilirlik puanını belirlemiş. İçeriğinde pek çok şerit kablo ve çeşitli konektörün bir arada yapışkanla tutulduğunu gören iFixit ekibi, ayrıca işlemci ve RAM'in de anakarta lehimli olduğuyla karşılaşmış. Neyse ki Surface Book 2'nin SSD'sini değiştirebiliyorsunuz. Ancak hepsi neredeyse bu kadar.
iFİxit, Surface Book 2'ye tamir edilebilirlik puanı olarak 1 vermeyi uygun görmüş. Surface Book 2'nin içeriğine daha detaylı bakmak istiyorsanız, hemen yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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