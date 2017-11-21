Surface Book 2'ye Kocaman Bir "1"

iFixit ekibi, Surface Book 2'yi de parça parça etti; sonuçta cihaza kocaman bir "1" notunu verdi!

Surface Book 2'yi parçalarına ayırdılar

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