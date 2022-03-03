SUV mu Sedan mı? Rekabette son durum

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-şubat dönemi ve şubat ayına ilişkin raporunu yayınladı. Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, bir önceki yıla göre yüzde 14,1 azaldı.