SUV mu Sedan mı? Rekabette son durum

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-şubat dönemi ve şubat ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayınladı. Rapora göre, Türkiye'de ocak-şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları, bir önceki yıla göre yüzde 14,1 azaldı ve 87 bin 783 oldu.
Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre %16,8 oranında azalarak 66.661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise %4,5 azalarak 21.122 adede ulaştı.
10 Yıllık Şubat Ayı Ortalama Satışları Arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Şubat ayında %15,1, otomobil pazarı %15,9 ve hafif ticari araç pazarı %12,7 oranında azaldı.
- 2022 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Şubat ayına göre %15,1 azalarak 49.652 adet oldu.
- 2022 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 azalarak 37.641 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %12,7 azalarak 12.011 adet oldu.
- Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre %8,6 arttı.
- Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre %8,5 artış gösterdi.
- Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre %8,7 arttı.
En Çok Tercih Edilen Gövde Tipi SUV Oldu
Otomobil pazarı segmentlere göre;
- Pazarın %90,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
- C segmenti otomobiller 31.090 adetle %46,6 pay,
- B segmenti otomobiller 28.597 adetle %42,9 pay aldı.
- Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%40,7 pay, 27.152 adet) oldu. SUV otomobilleri;
- %36,2 pay ve 24.145 adet satış ile Sedan,
- %21,5 pay ve 14.326 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
Otomobil pazarı motor tipine göre;
- Benzinli otomobil satışları 48.775 adetle %73,2 pay,
- Dizel otomobil satışları 10.933 adetle %16,4 pay,
- Hibrit otomobil satışları 5.203 adetle %7,8 pay,
- Otogazlı otomobil satışları 1.315 adetle %2 pay aldı.
- 435 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
2000cc Üstü Otomobil Satışları Yüzde 53,3 Azaldı
Otomobil pazarı motor hacmine göre;
- 1600cc altındaki otomobil satışları %15,4 azalarak %90,6 pay,
- 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %50,3 azalarak %0,8 pay,
- 2000cc üstü otomobil satışları %53,3 azalarak %0,2 pay aldı.
Otomatik Şanzımanlı Otomobiller Tercih Edildi
Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 24.076 adetle %36,1 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 17.413 adetle %26,1 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 51.306 adetle %77 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 15.355 adetle %23 pay aldı.
Otomobil pazarında özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre satışların, yüzde 48,7'si benzin veya dizel motor tipinde ve yüzde 80'lik vergi diliminde, yüzde 26,7'si benzin veya dizel motor tipinde ve yüzde 70'lik vergi diliminde yer aldı.
Hafif Ticaride En Çok Van Gövde Tipi Tercih Edildi
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;
- Van gövde tipi %78,9 pay ve 16.668 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;
- Kamyonet gövde tipi %11,2 pay ve 2.371 adetle 2. sırada yer aldı.
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