Tesla Kazasında Autopilot Detayı!
Geçtiğimiz Mart ayında yaşanan ölümlü Tesla kazasının raporu yayınlandı; gözler bir kez daha Autopilot'a çevrildi!
- Levent Öztürk
ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) yayımladığı ön raporda geçtiğimiz Mart ayında yaşanan ölümlü Tesla Model 3 kazası sırasında Autopilot'un aktif olduğunu belirlediğini duyurdu. Bu kaza, 2016 yılında yaşanan bir diğer trajedi ile bazı benzerliklere sahip.
NTSB raporunda belirtilene göre sürücü, kazadan yaklaşık 10 saniye önce Autopilot'u çalıştırmıştı. Ayrıca kazanın 8 saniye öncesinden çarpma anına kadar sürücünün elinin direksiyon üzerinde olmadığı belirtiliyor.
Tesla'nın tavanı, yarı-römork takılı bir çekiciye çarptığı sırada koptu ve 50 yaşındaki sürücünün hayatını kaybetmesine sebep oldu. Çekicinin sürücüsü yaralanmamıştı ve raporda belirtilene göre her iki sürücü de "kaçış manevrası" yapmaya çalışmadı.
Toplanan veriye göre çarpışma sırasında Tesla saatte 68 mil (yaklaşık saatte 110km, hız sınırının 20kmph üstü) hızı ile ilerlemekteydi ve tamamen durana kadar yaklaşık 490 metre ilerledi.
Kaza, 2016 yılında bir Model S'in yaşadığı bir başka ölümcül kazaya büyük benzerlik göstermekte. O kazada da Tesla bir yarı römork çekiciye çarpmıştı ve kaza sırasında Autopilot çalışmaktaydı.
Ancak Verge'ün de belirttiği üzere Tesla'nın şu anda kullandığı yenilenmiş, tekrar tasarlanmış Autopilot sürümü 2016 yılında kullanılandan oldukça farklı. En son Autopilot, Tesla firması içerisinde geliştirilmiş durumda.
2016 yılındaki kazanın ardından araştırmacılar, Tesla'nın beyaz kamyonu parlak gökyüzüne karşı fark etmediğini belirlemişti. Ancak yeni yaşanan kazada aynı durumun yaşandığı düşünülmüyor.
Tesla, Autopilot'u Seviye 2 sürüş desteği özelliği olarak tanımlıyor ve sürücülerin, Autopilot kullanılırken her an kontrolü almaya hazır olmaları gerektiğini sıklıkla hatırlatıyor.
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