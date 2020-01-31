Tesla'nın "Pilli Evi" Kar Etmeye Yaklaşıyor!

Tesla, dört yıl önce Avustralya'daki bir eve Powerwall pil paketi yerleştirmişti. Şimdi ise Pfitzner ailesi, ne kadar güç tasarruf yaptıklarını açıkladılar.
Powerwall, bir güneş paneli sistemiyle bir arada kullanıldığında panellerden gelen fazladan enerjiyi depoluyor. Böylece güneşin yeterli gücü sağlayamadığı zamanlarda gerekli güç ihtiyacını karşılıyor. Sistem, evin kendi elektriğini üretmesini sağlasa da, hava şartlarının devamlı olarak kötü olması ve bu nedenle pillerin bitmesi gibi durumlara karşı elektrik şebekesini tamamen devreden çıkarmak mümkün olmuyor.
Pfitzner ailesinin sistem sayesinde dört yılda elektrik faturalarından 5.700 dolar tasarruf ettiği söyleniyor. Gücü pilde depolamak ise yılda 6 tona kadar karbon emisyonunu azaltıyor.
Ailenin evi, "dört yatak odası, iç çamaşırhane, klima, son teknoloji ürünü cihazlar, havuz ve açık hava eğlence alanı" sözcükleriyle tarif ediliyor. Yani ortalama bir evden daha yüksek güç tüketmesi muhtemel.
Bununla birlikte kilit nokta, ailenin pil ve güneş enerjisi sistemini kurmak için yaklaşık 10.800 dolar harcamış olması. Yani sistem, henüz kendi maliyetini çıkarmış durumda değil. İlk tahminler, yatırımın 20 senede getiri sağlayacağına yönelikti ancak şimdi bu süre 7 seneye gerilemiş durumda.
Sistem, senelerce kullanmadığınız sürece şu an kardan çok zarar ettiriyor ancak pil teknolojisinin gelişimini sürdürmesi, bunun gelecekte değişebileceğini gösteriyor.
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