Top Gun: Maverick'ten İlk Fragmanı Geldi!
Efsane film Top Gun, Top Gun: Maverick ile beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Hatta ilk fragmanı yayınlandı bile...
- Barış Terun
Hollywood dünyasında "yaşlanmayan" aktörlerden bahsedildiğinde akla iki isim gelir: Bunlardan biri Keanu Reeves, biri de dublöre ihtiyaç duymayan Tom Cruise'dur. İki isim de 50'li yaşlarında olmalarında rağmen, kendilerinden çok daha genç oyunculardan "genç görünmeyi" başarırlar.
Uzun zamandır merakla beklenen Top Gun: Maverick filminin fragmanı, Cruise'un "Gençlik İksirini" bulduğuna dair ciddi şüpheler yaratıyor. Tom Cruise, fragmanda da görüldüğü üzere sayısız aksiyona giriyor ve yüksek enerjisi ile insanları etkiliyor.
Top Gun: Maverick, 1986 yılında çekilen ilk Top Gun'ın devam filmi konumunda. Söz konusu fragmandaki en çarpıcı nokta Pete "Maverick" Mitchell'in, Ed Harris'in canlandırdığı bol yıldızlı general ile sohbeti. Generalin Maverick'e sorduğu soru fazlasıyla ilginç: "Şu ana kadar 2 yıldızlı bir Amiral olabilirdin. Oysa, şu anda Yüzbaşı olarak karşımda duruyorsun. Neden?"
Kısacası asi pilotumuz kurallara uymayıp yükselememiş ama savaşçı olmaktan da geri adım atamamış.
Top Gun: Maverick, 2020 yılının yaz aylarında gösterime girecek. Filmde Cruise'un yanı sıra; Val Kilmer, Danny Ramirez, Jennifer Connelly, Jon Hamm ve Ed Harris gibi isimler yer alacak.
İşte, Top Gun: Maverick için yayınlanan ilk fragman...
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