Top Gun: Maverick'ten İlk Fragmanı Geldi!

Efsane film Top Gun, Top Gun: Maverick ile beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Hatta ilk fragmanı yayınlandı bile...

  • Barış Terun
Top Gun: Maverick'ten İlk Fragmanı Geldi!

Hollywood dünyasında "yaşlanmayan" aktörlerden bahsedildiğinde akla iki isim gelir: Bunlardan biri Keanu Reeves, biri de dublöre ihtiyaç duymayan Tom Cruise'dur. İki isim de 50'li yaşlarında olmalarında rağmen, kendilerinden çok daha genç oyunculardan "genç görünmeyi" başarırlar. 

Uzun zamandır merakla beklenen Top Gun: Maverick filminin fragmanı, Cruise'un "Gençlik İksirini" bulduğuna dair ciddi şüpheler yaratıyor. Tom Cruise, fragmanda da görüldüğü üzere sayısız aksiyona giriyor ve yüksek enerjisi ile insanları etkiliyor.

Top Gun: Maverick, 1986 yılında çekilen ilk Top Gun'ın devam filmi konumunda. Söz konusu fragmandaki en çarpıcı nokta Pete "Maverick" Mitchell'in, Ed Harris'in canlandırdığı bol yıldızlı general ile sohbeti. Generalin Maverick'e sorduğu soru fazlasıyla ilginç: "Şu ana kadar 2 yıldızlı bir Amiral olabilirdin. Oysa, şu anda Yüzbaşı olarak karşımda duruyorsun. Neden?"

Kısacası asi pilotumuz kurallara uymayıp yükselememiş ama savaşçı olmaktan da geri adım atamamış.

Top Gun: Maverick, 2020 yılının yaz aylarında gösterime girecek. Filmde Cruise'un yanı sıra; Val Kilmer, Danny Ramirez, Jennifer Connelly, Jon Hamm ve Ed Harris gibi isimler yer alacak. 

İşte, Top Gun: Maverick için yayınlanan ilk fragman...

Top Gun: Maverick - Official Trailer (2020) - Paramount PicturesTop Gun: Maverick - Official Trailer (2020) - Paramount Pictures
Watch the official trailer for Top Gun: Maverick starring Tom Cruise. In theatres 2020. Paramount Pictures, Skydance and Jerry Bruckheimer Films Present Top Gun: Maverick. Starring Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, and Lewis Pullman. With Ed Harris. Connect with #TopGun Facebook: Twitter: Instagram: Paramount Pictures Corporation (PPC), a major global producer and distributor of filmed entertainment, is a unit of Viacom (NASDAQ: VIAB, VIA), home to premier global media brands that create compelling television programs, motion pictures, short-form content, apps, games, consumer products, social media experiences, and other entertainment content for audiences in more than 180 countries. Connect with Paramount Pictures Online: Official Site: Facebook: Instagram: Twitter: YouTube:

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Robot devrimine hazır mısınız?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
FaceApp'ın Başı Dertte!
13 Reasons Why Sahnesi, 2 Yıl Sonra Değişti!
Top Gun: Maverick'ten İlk Fragmanı Geldi!
"Türkiye Dijital Dönüşüme Öncülük Edecek!"
Chrome, Gizli Modu Tamir Edecek

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost