Toyota'nın Yeni Crossover'ı "Aygo X" Tanıtıldı

Toyota, şehirler için tasarlanan tamamen yeni A segmentindeki crossover modeline Aygo X ismini verdi.

Toyota'nın Yeni Crossover'ı "Aygo X" Tanıtıldı

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