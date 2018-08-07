TSMC'nin Üretim Ağına Virüs Bulaştı!
Dev çip üreticisinin üretim ağına yapılan saldırı, yeni modellerin sevkiyatları konusunda endişeye yol açtı!
Apple 'ın en büyük donanım üreticilerinden biri olan TSMC'nin başı derde girdi: Dev çip üreticisinin üretim ağı bir zararlı yazılımın saldırısına uğradı. TSMC, geçtiğimiz Cuma günü üretim bantlarını etkisi altına alan virüsün üretim sürecinin %80'ini doğrudan etkilediğini açıkladı.
TSMC, bugün piyasada göz dolduran birçok üst model akıllı telefonun donanımlarının üretiminde büyük pay sahibi. Tayvan merkezli şirketin açıklamalarına göre şirketin üretim ağında virüsten etkilenen tüm cihazlar bugün itibariyle eski hallerine dönmüş durumda. Ancak firma yetkilileri bu saldırı sebebiyle birçok yeni akıllı telefon modelinin sevkiyatlarının gecikebileceği konusunda uyarıda da bulundular.
Bloomberg'e yapılan açıklamalar, virüsün TSMC'nin üretim ağına yeni bir yazılım yüklendiği sırada yapılan bir hata yüzünden yayıldığına işaret ediyor. Bu gelişmeler ise Eylül'de tanıtılması gereken yeni iPhone moderllerinin sevkiyatlarının gecikip gecikmeyeceği konusunda endişeye yol açtı, zira TSMC'nin müşterilerinin arasında trilyon dolarlık dev şirket Apple da var. Ancak TSMC yetkililerine göre bu konuda endişeye gerek yok, çünkü TSMC saldırıdan sonra en büyük müşterisi olan Apple'ın aksayan siparişleri için üretim bandını olabildiğince hızlı kullanacak.
TSMC, virüs saldırısından dolayı şirket veya müşterilere ait hassas bilgilerin yayılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını da belirtti. Bu konuda dev çip üreticisinin müşterilerini ayrıca bilgilendirdiği bilgisi de açıklamalar arasında yer aldı.
TSMC Mali İşler Müdürü Lora Ho, Bloomberg'e yaptığı açıklamasında "TSMC daha önce de virüs saldırısına uğramıştı, ancak bundan önce hiçbir saldırı üretim bandımızı etkileyememişti" cümlelerini kullandı. "TSMC mevcut güvenlik açıklarını kapatmak için harekete geçti ve ek güvenlik önlemleri almaya da çalışacağız."
Doğan Kürşat Aktaş
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