Türkiye'nin Uygulaması BiP Dünyada Hızla Yayılıyor

Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP yurtdışında da kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmeye devam ediyor. Yenilikçi özellikleriyle dünyanın 192 ülkesinde beğeniyle kullanılan BiP, 76 milyonun üzerinde indirildi. Yılbaşından bu yana 15,8 milyonu yurtdışından olmak üzere toplam 31 milyonu aşkın yeni kullanıcı BiP'i tercih etti.