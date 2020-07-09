Twitter, Gryphon İsimli, Ücretli Bir Üyelik Platformu Geliştiriyor

Twitter, yaklaşık üç yıl önce sosyal medya kontrol panosunu ücretli üyelik ile sunmayı planlamıştı. Bu hizmet, aylık bir ücret ödemeyi kabul edenlere haber uyarıları ve analiz verileri sunacaktı, ancak gerçeğe dönüşmedi.
Firmanın iş ilanlarına bakacak olursak sosyal dev, üyelik planlarına geri dönmüş olabilir. Kendi kariyer sayfalarında bir iş ilanı veren firma, Gryphon adlı takıma katılacak "Kıdemli Tam Yığın Yazılım Mühendisi" arıyor. İlanda grubun gelecekte başka takımlar tarafından kullanılabilecek bir üyelik platformu geliştirdiğinden bahsediliyor. Grup, ödemeler ve Twitter.com takımları için çalışan web programcılarından oluşuyor. İş ilanıyla aranan mühendis, Gryphon'un ödeme ve üyelik istemcisi çalışmalarından sorumlu olacak.
Takımın Londra, San Francisco, Boston ve New York dahil olmak üzere farklı konumlara dağıtılacağı belirtiliyor. Üyelik modeliyle Twitter, reklam dışında ek gelir kaynakları oluşturmaya çalışıyor. Ancak üyelik platformunun tam olarak nasıl çalışacağı ve hangi hizmetleri sunulacağı henüz belli değil
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