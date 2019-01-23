Twitter'ın görünüşü değişti!
Twitter yeni bir güncelleme ile hem görünüşünü değiştirdi, hem de yeni özellikler kazandı!
- Levent Öztürk
Geçtiğimiz yılın Eylül ayı itibariyle Twitter, mobil sürümünden taşınan bazı özellikleri içeren yeni web arayüz tasarımlarını göstermekteydi. Yeni tasarım, o sıralarda sınırlı bir testin bir parçası olarak yayımlanmıştı ve sitenin internet arayüzünde fark edilebilir bir değişim içeriyordu.
Şimdi ise mikro-blog sitesi bu tasarımı yayımlamaya başlıyor ve yeni tasarımda daha basitleştirilmiş bir görünüş ve pek çok farklı güncellemeyi de içeriyor. Daha belirgin olarak belirtmek gerekirse yeni web ara yüzün klasik üç sütunlu düzeni sadece iki sütuna düşürüyor ve "trending konular" bölümü ile "Takip edilecekler" önerilerini sağ tarafta tek bir sütun içerisinde birleştiriyor.
Görsel yenilenmenin yanı sıra klavye kısayolları da siteyi daha hızlı bir şekilde dolaşabilmek için eklenmiş durumdalar. Özel bir emoji tuşu ile tweetlerinizi gülen suratlarla donatmanız daha kolaylaşırken, arama sistemi daha derinleşiyor ve trendler bölümü yenileniyor.
Şu anda yeni güncellemeler sadece küçük bir grup kullanıcıya, tercihli katılım aracılığı ile kullanılabilir durumdalar ve bu yüzden de henüz güncellemeleri görmediyseniz bir süre daha beklemeniz gerekebilir. Bu güncellemeler çok istenen düzenleme tuşu gibi bazı özellikleri içermese de, hâlâ iyi bir gelişim olduğu rahatlıkla söylenebilir.
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