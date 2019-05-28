Uber'den ScUber Sürprizi!
Ülkemizde taksi hizmeti nedeniyle fazlasıyla tartışılan Uber, Avustralya'daki hizmetlerine çok farklı bir seçenek daha ekledi!
- Levent Öztürk
Uber, "ScUber" adını verdiği yeni su altı yolculuk hizmetini başlattı. ScUber, Tourism and Events Queensland (Queensland Turizm ve Etkinlikler) ile ortak olarak başlatılmış durumda ve yolcu çiftlerine, Avusturalya'da Büyük Set Resifi (Great Barrier Reef) seyahati sunuyor.
Seyahat için normal Uber uygulaması üzerinden randevu alabiliyorsunuz ancak sabit bir fiyatı taban alan ve mesafeye göre ek ücret belirleyen UberX, UberXL veya UberBLACK'in aksine denizin altında yolculuk etmek sabit bir şekilde kişi başı 1.000 dolar olacak. Her dalış için iki kişi gerektiğinden dolayı da araç başına bu fiyatın iki katı gerekiyor.
Bu fiyat oldukça yüksek olsa da, ziyaret ettiğiniz resifin kurtarılmasına yardımcı olacaksınız. Uber, projenin bir parçası olarak narin yerel mercan ekosistemini korumak adına 100.000 dolar bağışta bulunuyor.
ScUber'in varlığı çok uzun sürmeyecek. Heron Island'tan 27 Mayıs ve 3 Haziran tarihleri arasında denizaltı kiralamak mümkün olacak ve Port Douglas açıklarındaki Agincourt Reef'ten 9 Haziran ve 18 Haziran tarihleri arasında seyahat düzenlenebilecek.
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