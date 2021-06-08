Ücretsiz Deneme Sürümlerine Paranızı Kaptırmayın: İşte Yapmanız Gereken!

Programların ya da online hizmetlerin deneme sürümlerini kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Her ne kadar ücretsiz olsalar da daha sonradan cebinizden istenmeyen paralar çıkmasına yol açabilirler. Peki ne yapalım?