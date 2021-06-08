Ücretsiz Deneme Sürümlerine Paranızı Kaptırmayın: İşte Yapmanız Gereken!

Bir uygulamanın ya da bir online hizmetin nasıl çalıştığını merak ettiğiniz için ücretsiz deneme sürümüne kaydolup denemek istediğiniz oldu mu? Muhtemelen bu sırada, ödeme alınmayacak olsa da, sizden kredi kartı bilgileriniz istenmiştir. Bu programlar veya hizmetler, genelde deneme sürümü süresi bittiği anda kullanıcıdan (aksi yönde bir talimat gelmezse) programın ücretini tahsil eder ve full sürüme dönüşürler. Yani deneme süresi biter bitmez sizden ücret almaya başlarlar.
Bu "tuzağa" düşmemek için programın deneme süresi dolmadan hemen önce üyeliğinizi iptal etmek için bir takvim hatırlatıcısı ayarlamak çözüm olabilir.
Ancak bunun çok daha kolay bir başka yolu daha var: Paranızı riske atmak istemiyorsanız, uyarıcı kurmakla uğraşmak da hoşunuza gitmiyorsa, programa ya da hizmete üye olduktan hemen sonra, deneme süresi sonunda devam etmeyeceğinizi bildirmek.
Yanlış bilinen, iptal işleminden sonra hizmetin deneme sürümünün de iptal edileceği inanışı. Oysa ki durum hiç de böyle değil. Hem iOS hem Android uygulama pazarlarında deneme süresi bitene kadar uygulamayı tam özellikleri ile kullanma politikası uygulanıyor. Örneğin, bir uygulamaya her ayın başında para ödüyorsanız, ama ayın ortasında iptal etmeye karar verirseniz, iptal işlemini yapsanız bile aboneliğiniz ayın sonuna kadar aktif olarak kalıyor.
Ücretsiz denemeler de, bir kaç istisna dışında aynı şekilde çalışıyor. Ancak genelde iptal süresi 24 saat olarak veriliyor. Peki, 24 saati beklemeden, uygulamayı yükler yüklemez iptal edilirse ne oluyor? Bir şey değişmiyor, deneme süresinin sonuna kadar uygulamayı tüm özellikleri ile kullanma imkanınız oluyor.
Her ne kadar uygulama bazlı olarak farklı çalışma ihtimali olsa da, beğendiğiniz veya merak ettiğiniz bir uygulamayı tam özellikleri ile, risk almadan denemek için bu yöntemi uygulayabilirsiniz...
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