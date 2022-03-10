Ukrayna, Hassas Verilerini Ruslardan Korumak İçin Ülke Dışına Taşıyabilir

Ukrayna, çok gizli bilgiler içeren sunucularını ve veri depolarını Rus tehdidinden korumak için ülke dışına taşımayı düşünüyor.

Ukrayna, hassas verilerini taşımayı planlıyor

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