Ukrayna, Hassas Verilerini Ruslardan Korumak İçin Ülke Dışına Taşıyabilir

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın çok gizli hükümet belgelerini çalabileceğine dair korku duyduklarından dolayı verilerini ve sunucularını başka bir ülkeye taşıma olasılığını araştırıyor. Asıl plan halen ülkenin BT altyapısını korumak olsa da, Ukrayna'nın bilgi koruma kolunun başkan yardımcısı Victor Zhora, en hassas verileri ülke dışında güvenli bir yere taşımanın bir B Planı olarak düşünüldüğünü açıkladı.
Ukrayna, geçen ay askeri ve enerji ağlarına sızılması da dahil olmak üzere bir dizi siber saldırıyla karşı karşıya kalmıştı. Rusya ayrıca Ukrayna'nın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale etmeye çalıştı ve düzenli olarak Ukrayna'ya saldırılar başlattı. Elektrik şebekesine yapılan saldırılar, günlerce süren kesintilere yol açtı.
Ukrayna, hassas hükümet verilerini nereye taşıyacağına ilişkin ayrıntıları açıklamadı. Ancak bunları bir müttefik ülkeye kaydırarak Rus ordusundan hem fiziksel olarak uzak tutmaları hem de siber saldırılara karşı daha iyi koruma altına almaları mümkün olacak gibi görünüyor. Taşıma işleminin yapılabilmesi için Ukrayna Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.
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