Uzaktan şarj eden cihaz, FCC onayını aldı!
Uzaktan kablosuz şarj hayali, gerçeğe hiç olmadığı kadar yaklaşmış olabilir!
Telefonunuzu kablosuz şarj etmek, kablo bağlayarak şarj etmeye göre daha rahat. Yine de telefonun istasyonla fiziksel bir temasının bulunması gerekiyor. FCC (ABD Federal İletişim Komisyonu) onayını alan bir kablosuz şarj cihazı ise 90 cm'ye kadar mesafeden çalışabiliyor.
Kaliforniya merkezli şirket Energous, yaptığı duyuruda uzak mesafeden kablosuz şarj eden bir cihazın ilk kez FCC onayı aldığını söyledi. WattUp Mid Field, elektriği radyo frekanslarına dönüştürerek alıcıya sahip yakın cihazlara gönderiyor. Burada kullanılan teknoloji, Pi kablosuz şarj sisteminde kullanılan rezonant indüksiyon yönteminden farklı ve daha geniş bir menzil sunuyor.
Birden fazla cihazı aynı anda şarj edebilen WattUp, telefonları, tabletleri, klavyeleri, kulaklıkları ve fazlasını, doğru alıcıya sahip olmaları kaydıyla, destekleyebiliyor.
Energous, yeni teknolojisini 9 - 12 Ocak arasında Las Vegas'ta gerçekleşecek olan CES 2018'de göstermeyi planlıyor.
Zeynel A. Öztürk
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