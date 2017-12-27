Uzaktan şarj eden cihaz, FCC onayını aldı!

Uzaktan kablosuz şarj hayali, gerçeğe hiç olmadığı kadar yaklaşmış olabilir!

Oynat Uzaktan şarj eden cihaz, FCC onayıı aldı! Uzaktan kablosuz şarj hayali, gerçeğe hiç olmadığı kadar yaklaşmış olabilir!

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