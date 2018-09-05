Uzun Dönem Testi: Samsung Galaxy S9 Plus!

Samsung Galaxy S9 Plus'ı yaklaşık 6 aydır kullanıyoruz. Peki, hala satın alınır mı? Uzun kullanımda ne gibi sorunları ortaya çıkıyor? Hepsi burada..

Oynat Uzun Kullanım: Galaxy S9 Plus Video İnceleme Samsung Galaxy S9 Plus'ı yaklaşık 6 aydır kullanıyoruz. Peki, hala satın alınır mı? Uzun kullanımda ne gibi sorunları ortaya çıkıyor? Hepsi burada..

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