Uzun Dönem Testi: Samsung Galaxy S9 Plus!

Samsung Galaxy S9 Plus'ı yaklaşık 6 aydır kullanıyoruz. Peki, hala satın alınır mı? Uzun kullanımda ne gibi sorunları ortaya çıkıyor? Hepsi burada..

05 Eylül 2018 01:30