Valve, Steam'in Yeni Arayüzünü Gösterdi

Valve, Steam'in yenilenen arayüzünden heyecan verici yeni detaylar paylaştı!

Valve, Steam'in Yeni Arayüzünü Gösterdi

Steam'in üzerinde çalıştığı yeni tasarımı ilk olarak mart ayında görmüştük. Firma şimdi yeni arayüzün nasıl görüneceği ve nelerin değişeceğiyle ilgili bazı bilgiler verdi.

Yenilenen tasarım, oyunların detay sayfalarını kişiselleştirmeye odaklanıyor. Bu sayfa, kullanıcının kendi oyun deneyimini yansıtacak bilgiler ve oyun geliştiricisinin yaptığı duyuruları içeriyor. Valve'a göre yeni tasarım, eskisinden "daha zengin ve daha iyi bir düzene sahip". Her oyunun sayfasının tepesinde geniş bir resim ve bunun üzerinde oyunun logosu yer alıyor. Altında üye olduğunuz atölye projeleri ve oyunu arkadaşlarınızla oynamanız için bir bölüm yer alıyor.

Firmanın geliştiricilere yönelik gönderisi, firmalardan marka dosyalarını güncellemelerini talep ediyor. Oyunları için gerekli marka malzemelerini sunamayan geliştiriciler, bunları Steam üzerinde eski muamelesi görecek, bu yüzden tüm geliştiricilerin gerekli güncellemeleri yapmaları tavsiye ediliyor.

Yeni arayüzün beta sürümü, birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulacak, böylece yeni Steam'i denememiz mümkün hale gelecek.

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