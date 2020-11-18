Vodafone'dan Kasım'a Özel Avantajlı Teklifler!

Vodafone, Kasım ayına özel sunduğu ve ayda 29 TL'den başlayan faturalı tarifelerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Vodafone'un Kasım avantajlarından yararlanmak için online başvuru yapan müşterilere ilk 3 ay %15 indirim de sunuluyor.