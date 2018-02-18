Volkswagen I.D. araçlarının çıkışı belirlendi!
Volkswagen'in elektrikli I.D. serisi otomobillerinin geleceği tarih, ortaya çıktı!
- Levent Öztürk
Volkswagen, I.D. ailesindeki geleceğin elektrikli araçlarını tanıtmaya ilk başladığında bu araçların gerçeğe dönüşmesi için pek çok yılın geçmesi gerekiyor gibi gözüküyordu. Ancak görünene göre bu gelecek, artık gelmiş durumda.
VW'in elektrikli araç platformu üzerinde çalışan tedarikçilere özel bir etkinlik olan MED Tedarikçi Zirvesi'nde yapılan bir VW duyurusundan alıntı yapan Autocar'ın haberine göre Volkswagen, I.D. EV serisinin üretimine Kasım 2019 tarihi itibariyle başlayacak. Volkswagen'in nihai hedefi ise 2025 yılına kadar yıllık 1 milyon EV satışına ulaşmak.
Dünya'nın büyük bir çoğunluğu için ilk sunulacak olan araç I.D. hatchback olacak. Golf boyutlu bir EV olarak tanıtılan I.D., 200 beygir gücünden düşük bir elektrikli motor ile 400-600km aralığında menzile sahip olan bir batarya sözü veriyor ancak henüz özelliklerin hiçbiri kesinleşmiş değil. Bu araç da firmanın diğer elektrikli modelleri gibi VW'nin MED platformunu kullanacak.
ABD ise ilk olarak farklı bir I.D. araba ile karşılaşacak: I.D. Crozz. Bu araç ise temel olarak crossover formunda bir I.D. olarak tanımlanabilir. I.D. Crozz tahmini olarak 300hp gücüne ve yaklaşık olarak 500km menzile sahip olacak. Hem I.D. hem de I.D. Crozz aynı zamanda yarı otonom ve otonom sürüş özelliklerine de sahip olma sözünü de vermekte ancak VW henüz bu detaylar konusunda da kesin bir açıklama yapmış değil.
ABD'nin öncelikle farklı bir araç ile karşılaşmasının sebebi ise oldukça basit: ABD'de hatchback arabalar çok satılmıyor ve crossover araçlar çok daha fazla satın alınıyor.
I.D. ve I.D. Crozz için yayım yılı 2020 olarak belirlenmiş olsa da, serinin asıl aracı o tarihin bir yada iki yıl sonrasında sunulacak. Temel olarak yeniden tasarlanmış bir Microbus olan I.D. Buzz 2022 model yılına sahip olacak ve eski ile yeniyi mükemmel bir şekilde bir araya getirmeyi amaçlayacak...
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