Volte Servisi Nedir? Volte Servisi Nasıl Aktif Hale Getirilir?

Aynı esnada veri ile ses kullanımına imkan tanıyan HD kalitede cihaz görüşmelerine olanak sağlayan, aramaların birbirine bağlanma zamanını önemli derecede azaltan Volte uzun ismiyle Voice Over Lte servisi, 4.5 G teknolojisinin ortaya çıkmasıyla beraber ülkemizde üç işletmenin de bir süredir yaptığı hizmettir. Üç işletmenin de belli Samsung, General Mobile, LG ve iPhone markalarına verdiği operatör yenilemesini (telefonunuzun son yazılım güncellemesini yüklemiş olması şartı vardır ve iPhone için final sürümü kullanmanız gerekir beta kullanmamalısınız) yükleyerek Volte aktif etme ve kullanma imkanına sahip olursunuz. Peki Volte nasıl olanaklar sağlar? Volte servisi aktif hale getirme işlemi neleri değiştirir?
VoLTE ne işe yarar? VoLTE HD+ görüşme nedir?
Volte servisini aktif etmeniz halinde HD+ kalitede cihaz görüşmeleri yaparsınız. Volte HD+ görüşme işlemi nedir? Kalabalık bir yerde ya da arkada fazla sesin olduğu bir ortamda sessiz bir alanda konuşuyormuş gibi en başarılı ses deneyimini yaşayabilirsiniz. Gerek karşı taraf gerekse siz konuştuğunuz kişinin sesini çok iyi alırsınız. Sesli aramaların kalitesinin yükselmesinin yanı sıra bu servisle bekleme süresi iyi şekilde azalır. Volte servisi, gerek ses gerekse veri kullanımını aynı zamanda verebilen bir teknoloji olduğu için sesli aramadan video görüşmeye ya da aksine ters özelliğini kullanabilir, konuşma esnasında aynı anda interneti de kullanabilirsiniz. Kısacası Volte sayesinde arama bekleme süreleri azalır, arama kalitesi de yükselir.
VoLTE açma (VoLTE ayarları): Android Telefonda VoLTE Ayarı Ve İphone VoLTE Ayarı
Android cihaz kullanıcısıysanız kullandığınız markaya göre telefon ayarı çeşitlilik gösterir.
- Samsung cihazında Arama Ayarları >Giden Sesli Arama > Uygun Olduğunda Volte kullan seçeneğine tıklayarak (yapmadan evvel Ayarlar > Mobil Ağlar > Şebeke Modu LTE/3G/2G seçili olmalı),
- LG telefonda HD+ Görüşme seçeneğine tıklayarak (yapmdan evvel Ayarlar > Mobil Şebekeler > Ağ Modu > Otomatik GSM/WCDMA/LTE seçili olmalı),
- General Mobile GM 5 Plus'ta Volte desteği bulunur fakat operatör yenilenmesi olmadığından açma şansınız bulunmaz.
- iPhone 6 ve üstü modellerde olan Volte servisini açmak için Ayarlar > Hücresel > Seçenekler > LTE'yi aktifleştir seçeneklerine basın. Ses ile Veri seçeneğiyle ayarlayın.
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