Volte Servisi Nedir? Volte Servisi Nasıl Aktif Hale Getirilir?

4.5G teknolojisiyle beraber hayatımıza LTE , VoLTE teknolojisi gibi birçok yeni terim girdi. Peki Volte nedir, nasıl olanaklar sağlar? Volte servisi aktif hale getirme işlemi neleri değiştirir? İşte volte ile ilgili bilmeniz gerekenler...