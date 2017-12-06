Voyager'dan, 37 Sene Sonra Gelen Haber!

NASA, Dünya'dan 21 milyar kilometre uzağa kadar gitmiş olan Voyager'in yedek iticilerini; tam 37 yıl sonra harekete geçirdi!

Voyager, bir süre daha bizimle!

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