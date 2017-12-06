Voyager'dan, 37 Sene Sonra Gelen Haber!
NASA, Dünya'dan 21 milyar kilometre uzağa kadar gitmiş olan Voyager'in yedek iticilerini; tam 37 yıl sonra harekete geçirdi!
NASA'nın Voyager 1'i son 40 senedir gezegenimizden giderek uzaklaşıyor. Ajans şimdi, dünyadan en uzaktaki bu uzay aracında 1980'den beri kullanmadığı bir seri yedek iticiyi uyandırarak, en az iki-üç sene daha bağlantı kurmayı garanti altına aldı. Voyager'in anteninin dünyaya bakması için belli aralıklarla kendini döndürmesi gerekiyor. Kendini, iticileriyle birkaç defa 10-milisaniyelik üflemeleriyle ayarlıyor, ama sorun şu ki normalde kullandığı iticiler uzayda geçirdiği 40 senenin ardından performansında düşüş yaşadı.
21 milyar kilometre uzaklıktaki bir aracın durumunu kimse fiziksel olarak kontrol edemeyeceği için araştırma takımı ilk olarak durumu değerlendirmek için uzmanları topladı. 28 Aralık'ta sonunda yedek iticileri test ettiler ve bu başarılı oldu, yedek iticiler tıpkı birincil iticiler gibi başarılı şekilde aracı döndürebildi. Araştırma takımı, uzay aracının birden hiç zaman geçmemiş gibi eski performansına kavuştuğunu görünce büyük sevinç yaşadı.
Başarılı test sayesinde Voyager, ocak ayında yedek iticilere geçiş yapacak ve dünyaya bir süre daha veri aktarmaya devam edebilecek.
H. Hüseyin Öztürk
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