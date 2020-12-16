VPN Hizmetine "Torrent Sitesi Yasağı" Geldi

Günümüzde, neredeyse tüm dünyada pek çok internet sitesi yasaklı durumda. Bunlar arasında tabii ki torrent siteleri de yer alıyor. Popüler torrent siteleri ise, internet kullanıcılarının uğrak adresi olmaya devam ediyor. Zira VPN kullanarak engelleri aşmak hiç de zor değil. Ancak artık bu sitelere erişim, daha da zorlaşacak gibi görünüyor. En azından bazı ABD'liler için...
Yasaklı sitelere giriş anahtarı olan VPN hizmetleri arasında çok sayıda seçenek yer alıyor. ABD'nin önemli internet servis sağlayıcılardan biri olan Sophedia'nın VPN servisi de bunlardan biri. Ama bu servis, bir dizi dava ile karşı karşıya kaldı ve popüler filmlerin arkasındaki hukuk şirketinin gazabına uğradı.
Rambo: Last Blood, London has Fallen, Dallas Buyers Club gibi popüler filmlerin arkasındaki bir hukuk şirketinin, Sophedia'ya açtığı dava sonucunda şirket tazminata mahkum edildi. Sophedia ise bu tazminatı ödemek yerine, sunulan "engelleme" seçeneğini kabul etti. Bunun neticesinde ise Pirate Bay, RARBG, 1337x, fmovies, YTS, Cimaclub ve diğer bilinen torrent siteleri, bu VPN'i kullansanız bile engellenmiş durumda.
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