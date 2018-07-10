WhatsApp Sahte Haberlere Karşı Ödül Sunuyor
Popüler mesajlaşma hizmeti, yanlış haberlerin nasıl yayıldığını öğrenmek için 50.000 dolar ödüllü ilginç bir araştırma başlatıyor!
Geçtiğimiz iki ay içerisinde WhatsApp üzerinden yayılan yalan haberler, Hindistan'da oniki kişinin linç edilmesine sebep olmuştu. Ülkenin yönetimi, WhatsApp'ı ağır şekilde eleştirmesi ardından WhatsApp, sahte haber ve bilgilerin yayılmasının araştırılması için 50,000 dolar ödül sunmaya karar verdi.
Facebook Research blog gönderisine göre bu girişim sayesinde WhatsApp üzerinde seçimlerle ilgili sahte haber ve bilgilerin nasıl yayıldığı keşfedilecek. Facebook ayrıca insanların yazışmalarını okumadan sorunlu ve yasadışı davranışları yakalamak istiyor. WhatsApp'ın uçtan uca şifreli olması, araştırmanın gizlilik ihlalleri ile sonuçlanmaması için çok önemli.
WhatsApp, araştırmaya gönüllü olanlar için yol göstereceğini, ancak herhangi bir veri sağlamayacağını duyurdu. Araştırmacılar vardıkları sonuçları WhatsApp da dahil kimseyle paylaşmak zorunda olmayacak ve tamamen araştırmacılara ait olacak. 2016 ABD seçimlerinde benzer sorunların Facebook üzerinde yaşanması ardından böyle bir olayın WhatsApp üzerinden Hindistan'da yaşanıyor olması, şirketin çok hızlı davranmak istemesine sebep olmuş durumda. Bu yüzden araştırmaların en geç 12 Ağustos'ta başlaması bekleniyor. WhatsApp, para ödülünü araştırmacı bireylere değil, ait oldukları üniversite ya da organizasyonlara ödeyecek.
Mesajlaşma servisine yönelik bir açıklamada, Hindistan Elektronik ve BT Bakanlığı, platformu "bu tehdidi sona erdirmek için derhal harekete geçme" talebinde bulundu. Şimdilik WhatsApp bu sahte haber salgınıyla mücadele etmek için başka ne önlemler alacağını açıklamadı.
Ali Ruhi Öztürk
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