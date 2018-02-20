Wikimedia'nın bedava Zero programı bitiyor!

Wikimedia'nın veri ücreti almayan Wikipedia Zero programı sona eriyor!

  • Levent Öztürk
Wikimedia Zero programı sona eriyor

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