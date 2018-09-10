Windows 10, Kısa Mesajlarınızı Yönetebilecek!
Windows, yakında kısa mesaj görüntüleme ve yanıtlama yeteneğine kavuşacak!
Windows 10'un bir sonraki sürümü olacak olan October 2018 Update'in getireceği yenilikler arasında popüler olan gelişmelerden biri de "Your Phone" (Telefonunuz) adlı işlevdi. Windows'un Android telefonların entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan bu uygulama sayesinde Apple ekosistemindeki kullanıcıların halihazırda yapabiliyor olduğu gibi Windows kullanıcıları da bilgisayarları üzerinden Android telefonlarına gelen çağrıları yanıtlayabilecek, arama yapabilecek, kısa mesajlarını okuyup yönlendirebilecek ve daha birçok telefon işlevine bilgisayarları üzerinden erişebilecek.
Telefonunuz adlı uygulama bir süredir Windows Store üzerinden indirilebiliyor ve kullanılabiliyordu ancak geliştirme aşamasında olan uygulamanın işlevi henüz sadece telefonun galerisinde son çekilmiş fotoğraflara bilgisayar üzerinden göz atabilmekle sınırlıydı. Şimdi ise Microsoft, Telefonunuz uygulamasını güncelleyerek kısa mesajları bilgisayar üzerinde görüntüleme ve yanıtlama özelliğini ekledi.
Ancak belirttiğimiz gibi, Microsoft bu yeniliği getiren ilk plarform sahibi değil. Apple kullanıcıları iOS cihazları ile MacOS bilgisayarları arasında çağrı ve kısa mesaj yönetimi gibi işlemleri uzun bir zamandır yapabiliyordu. Google ise, Android Messages uygulaması için web arayüzünü kısa bir süre önce kullanıma sunmuştu.
"Telefonunuz" uygulaması, Windows Insider ekibinin kullanımına Mayıs ayında sunulmuştu. Geçtiğimiz Cuma günü ise Microsoft, Insider programı dahilindeki kullanıcılara SMS özelliğinin kullanıma açılacağının müjdesini vermişti. "Telefonunuz" uygulaması, Insider programında sınanıp geliştirildikten sonra Ekim 2018 güncellemesinin yayınlanması ile tüm kullanıcılara açık olacak.
Doğan Kürşat Aktaş
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