Windows 10, Kısa Mesajlarınızı Yönetebilecek!

Windows, yakında kısa mesaj görüntüleme ve yanıtlama yeteneğine kavuşacak!

Windows 10, Kısa Mesajlarınızı Yönetebilecek!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Honor Play Türkiye'ye Geliyor
Şaşırtıcı Audi ve Honor Play Ortaklığı
Marvel's Spider-Man İncelemesi
Eski Cebini Getir, 2000'lik Notebook'u Götür!
Yardım için topladıkları para yok oldu

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir