Windows 10 Standart Uygulamaları Risk İçeriyor
Windows 10'da keşfedilen yeni güvenlik açığı, işletim sisteminin en güvenli olması gereken yerinde ortaya çıktı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Windows 10'un bazı "çekirdek" (varsayılan olarak yüklenmiş) uygulamalarının kullanıcıları bilgisayarlarına zararlı yüklemeye yönlendiren sahte reklamlar göstermesi endişeye yol açtı.
Microsoft'un Almanca dilinde hizmet veren destek sitesinde vurgulandığı gibi söz konusu güvenlik açığı Microsoft Haberler ve Hava Durumu gibi varsayılan Windows uygulamalarında yer alan reklamların sahte uyarılar görüntüleyerek kullanıcıları bilgisayarlarına zararlı yazılım yüklemeye yönlendirmesine yol açıyor.
Bu kötü amaçlı reklamlar hatalı bir şekilde Microsoft'un reklam sunucuları tarafından seçiliyor ve kullanıcıya sunuluyor. Bir çekiliş kazandığınızı öne süren veya tıkladığınız takdirde sizi (var olmayan) bir virüs için çözüm sağlayacağını vaat eden bu reklamlar, sizi bunun tam aksini yapacak kötü niyetli bir siteye götürüyor.
Bu tür kötü amaçlı reklamların normal şartlar altında Microsoft'un reklam sunma ağında kesinlikle bulunmaması gerekiyor ancak açıkça bu reklamlar bir şekilde Microsoft'un kendi geliştirdiği uygulamalar üzerinden kurbanlarına ulaşıyor.
Windows Defender ve SmartScreen gibi karşı önlemlerin bu tür zararlıları engellemesi beklense de Microsoft'un belirttiği gibi SmartScreen mevcut tüm kötü niyetli reklamları tanımıyor. Bu nedenle bazı zararlılar Windows'un güvenlik duvarını aşabiliyor.
Sonuç olarak bu "çekirdek" Microsoft uygulamalarını kullanıyor ve şüpheli reklamlar görüyorsanız, o reklama tıklamamaya dikkat edin. Yapmanız gereken tek şey, reklamı sunan pencereyi kapatmak.
Ayrıca Microsoft Destek'in açıkladığı gibi teknik olarak daha yetkin kullanıcıların bu reklamları DNS düzeyinde engellemesi de mümkün. Örneğin, Pihole gibi ağ üzerinden çalışan merkezi bir reklam engelleyici aracılığıyla şu sayfaları engellemelisiniz: * .adnxs.com / * .nuxues.com / * .vungle.com ".
Microsoft'un kullanıcılarını Windows 10'a yükseltmeye ikna etmek adına yeni işletim sisteminin "Windows 7 / 8.1'den daha güvenli" olduğunu iddia ediyordu. Windows 10 ile birlikte gelen varsayılan uygulamalarındaki bu güvenlik sorunları bu sebeple Microsoft için "utanç verici" olarak nitelenebilir.
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