Windows 11'e Bir Değişiklik Daha: Bu Sefer Görev Yöneticisi...

Yeni bir önizleme sürümünde fark edilen yeniliğe göre, Microsoft Windows 11'in en kullanışlı özelliklerinden biri olan Görev Yöneticisi'nde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Önizleme sürümleri "Windows Insiders" programına katılan özel kullanıcılara gönderilen yeni Windows sürümleri. Burada, işletim sisteminin bir sonraki sürümüne eklenecek değişiklikler test ediliyor, problem çıkıp çıkmayacağı veya kullanıcıların değişikliklerden memnun kalıp kalmayacağı tespit edilmeye çalışıyor.
Yeni Görev Yöneticisi, Windows 11'in genel görünümüne uyum sağlayacak şekilde tasarım değişiklikleri içeriyor. Sekmeler uygulamanın üzerinden alınıp çoğu yeni Windows 11 uygulamasında olduğu gibi pencerenin soluna dikey olarak yerleştirilmiş durumda.
Microsoft, Görev Yöneticisi'nde bir değişiklik yapacağı konusunda herhangi bir resmi bilgi yayınlamış değil ve görünüşe göre yeni sürümdeki Görev Yöneticisi tam olarak işlevsel olmadığı için şu anda sabit kalıp kalmayacağını konuşmak için oldukça erken. Yine de Microsoft'un bu uygulama hakkında bazı planları olduğunu göstermesi açısından önemli.
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