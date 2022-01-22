Windows 11'e Bir Değişiklik Daha: Bu Sefer Görev Yöneticisi...

Microsoft, Windows 11'de önemli bir değişiklik daha yapmaya hazırlanıyor. Bu sefer değişikliğin adresi Görev Yöneticisi olacak!

Windows 11'e bir değişiklik daha

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