Windows 11'den Microsoft'un Yüzünü Güldürecek Kullanım Oranları Geldi!

Lansweeper'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı araştırması, Windows 11'e geçiş hızının çok yavaş olduğunu söylüyordu. Ama AdDuplex, bunun tam tersini söylüyor. Kasım 2021 ayı için en son anket raporunu yayınlayan analiz şirketi, Windows 11 kullanıcı tabanının geçen aydan bu yana neredeyse ikiye katlandığını söylüyor.
Rapor, Windows 10 ve 11 işletim sistemine sahip 60.000 Windows PC'de yer alan yaklaşık 5.000 Windows Store uygulamasını temel alıyor. Yeni yayınlanan veriler bir hafta önce, 23 Kasım'da alındı ve bu nedenle yüzde o zamandan beri Windows 11'in lehine değişim yaşanmış olabilir.
Aşağıdaki Kasım 2021 grafiği, oranın %8.9'a (Insider derlemeleri için %0,3'e) ulaştığını ve Ekim raporundaki %5,1 oranını ikiye katlamaya yaklaştığını gösteriyor. İlginç bir şekilde, insider verileri hemen hemen aynı kalmış; bu da 5 Ekim'deki final sürümünden sonra Windows 11 Insider programına çok fazla yeni kullanıcının kaydolmadığını gösteriyor.
Sayılar, Windows 11'in yanı sıra, Windows 10 21H2 Kasım güncellemesinin de bilgisayarların yaklaşık %3,7'sine yüklendiğini gösteriyor.
Kullanımdaki görülen bu artış, Microsoft'un daha önce aldığı "olumlu" kullanıcı geri bildirimleri nedeniyle Windows 11'in dağıtımını hızlandıracağını duyurduğu için makul görünüyor ve muhtemelen bu verilerde bunun bir doruk noktasını görüyoruz.
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