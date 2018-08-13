Windows, Sonunda Siyah Temayı Getiriyor!
Uzun zamandır talep edilen Windows özelliği sonunda gerçek oluyor!
Belki de Windows tarihinde en çok istenilen özellik olarak tanımlayabileceğimiz karanlık tema, gece vakti veya karanlık ortamlarda bilgisayar kullanan kullanıcılarının uzun süredir sosyal medyada ve forumlarda Microsoft'un kapısını çalmasının sebebi oldu. Ancak belki de dev şirketi bu konuda harekete geçiren şey, Apple'ın benzer bir yeniliği MacOS 10.14 Mojave'de sunması idi. Microsoft ise 8 Ağustos'ta güncellemelerin kullanıcılar tarafından denendiği Insider programına ait websitesinde bir süredir test aşamasında olan siyah Dosya Gezgini teması hakkında bir yazı yayımladı. Windows, önümüzdeki Redstone 5 güncellemesi ile tüm kullanıcılara açılacağını duyurdu.
Windows Insider Önizleme Sürümü 17733 ve sonrasında Windows Insiders programına katılan test sürümü kullanıcıları, yeni karanlık temayı Ayarlar>Kişiselleştirme>Renkler ve sonrasında "Uygulama modunuzu seçin" kısmından "Karanlık" seçeneğini seçerek kullanmaya başlayabiliyorlar.
Windows Insider kullancılarının taleplerini karşılamak ise Windows için kolay bir süreç olmadı. Karanlık temayı Dosya Gezgini'ne uygulamak beklenenden zordu çünkü "alternatif arayüz yapısı, Windows Dosya Gezgini'nin altyapısına direkt uyum sağlayamadı".
Karanlık temayı oluşturma sürecinde Microsoft bu değişimin sadece Dosya Gezgini'nde kalması gerektiğini de belirtti. Yazılım devine göre, genel kontrollerin değiştirilmesi Windows deneyiminde büyük sıkıntılara yol açabilir, örneğin koyu renkteki yazılar arkaplanla birleşerek okunmaz hale gelebilir. Bunun yanında Microsoft, önizleme testi süresince test kullanıcılarının isteklerine kulak verdiklerini ve karanlık temadaki bazı tonlamalarda değişikliklere giderek en iyi deneyimi sunma yolunda çalışıldığını da yazısında belirtiyor.
Şimdilik karanlık tema sadece Insider programını kullanan test kullanıcıları tarafından görülebiliyor. Özelliğin tüm kullanıcılara açılacağı Redstone 5 güncellemesinin ise Ekim 2018'de yayınlanması bekleniyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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