Xiaomi'nin Black Shark 2'si Geliyor!
Xiaomi'nin bir sonraki oyun telefonunun gerçeğe dönüşeceği, doğrulandı!
Xiaomi'nin Skywalker kod adlı oyun telefonu, raflara çıkmaya çok yaklaştı. Black Shark 2 adıyla çıkacak olan telefonun geldiği, Çinli firma tarafından doğrulandı.
Black Shark'ın ürün direktörü Wang Teng Thomas, Çince sosyal platform Weibo'daki paylaşımında telefonu yakından gördüğünü ve cihazın "kişilikle dolu ve havalı" olduğunu söyledi. Telefonla ilgili tüm yenilikler, ne yazık ki bundan ibaret. Cihazın farklı bir isimle piyasaya sürülme ihtimali de var. Ancak önceki sızıntı, Black Shark 2'nin Snapdragon 855 işlemci, en az 8GB RAM ve Android Pie işletim sistemiyle geleceğini söylüyordu.
İlk Black Shark, geçen sene Nisan'da, Çin'de tanıtılmıştı. Bu yüzden yeni modelin bu sene Nisan'da ve yine Çin'de tanıtılma ihtimali yüksek.
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