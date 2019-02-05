Xiaomi'nin Black Shark 2'si Geliyor!

Xiaomi'nin bir sonraki oyun telefonunun gerçeğe dönüşeceği, doğrulandı!

Xiaomi'nin Black Shark 2'si Geliyor!

Xiaomi'nin Skywalker kod adlı oyun telefonu, raflara çıkmaya çok yaklaştı. Black Shark 2 adıyla çıkacak olan telefonun geldiği, Çinli firma tarafından doğrulandı.

Black Shark'ın ürün direktörü Wang Teng Thomas, Çince sosyal platform Weibo'daki paylaşımında telefonu yakından gördüğünü ve cihazın "kişilikle dolu ve havalı" olduğunu söyledi. Telefonla ilgili tüm yenilikler, ne yazık ki bundan ibaret. Cihazın farklı bir isimle piyasaya sürülme ihtimali de var. Ancak önceki sızıntı, Black Shark 2'nin Snapdragon 855 işlemci, en az 8GB RAM ve Android Pie işletim sistemiyle geleceğini söylüyordu.

İlk Black Shark, geçen sene Nisan'da, Çin'de tanıtılmıştı. Bu yüzden yeni modelin bu sene Nisan'da ve yine Çin'de tanıtılma ihtimali yüksek.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

İnternette gizlilik için 10 ipucu

Telefonunuzdaki uygulama izinlerine dikkat!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Avengers serisinin dördüncü halkasından yeni video
Inbox Özellikleri Gmail Uygulamasına Geliyor
Xiaomi'nin Black Shark 2'si Geliyor!
GIST, 4 Gün Boyunca Oyuncularla Dolup Taştı
Galaxy S10 Plus, Daha İnce Olabilir

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost