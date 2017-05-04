Yeni Android Raporunda, Yine Sürpriz Yok!

Google'ın Android sürümlerinin kullanım oranlarını gösteren son raporunda, yine sürpriz yok...

Yeni Android Raporunda, Yine Sürpriz Yok!

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