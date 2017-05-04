Yeni Android Raporunda, Yine Sürpriz Yok!
Google'ın Android sürümlerinin kullanım oranlarını gösteren son raporunda, yine sürpriz yok...
Google, Android platformunun en son kullanım oranlarını paylaştı. Yeni veriler, 2 Mayıs'ta tamamlanan 7 günlük süre içerisinde toplandı ve sadece bu süre içinde Google Play'i ziyaret eden cihazları içeriyor.
Yeni veriler, sadece Android 7.0 Nougat'ın yükseldiği geçen aya kısayla daha karışık bir tablo ortaya koyuyor. Ayın kazananı 2,1 puan yükselişle yine 7.0 Nougat ancak 7.1'in de 0,1 puan arttığı ve yüzde 0,5'e yükseldiği gözleniyor.
Android Lollipop, yüzde 32 ile en çok kullanılan Android sürümü olmaya devam ederken Marshmallow, yüzde 31,2'lik payını değiştirmeden koruyor. Marshmallow'un Lollipop'u geçeceği açık ancak bunun henüz zamanı değil.
Eski sürümlerden Ice Cream Sandwich ve Jelly Bean ise düşüşlerini sürdürüyorlar. Gingerbread ise ilginç biçimde 0,1 puan artışla yüzde 1'e ulaşmış bulunuyor.
Neredeyse 9 ay önce yayınlanan Android 7.0 Nougat'ta biraz hareketlenme görünse de Android 7.1'in kullanım oranı Gingerbread'ın bile gerisinde. Android O çıkmak üzere olduğundan üreticilerin Android 7.1 güncellemesi için gerçekten çalışıp çalışmadıklarını merak ediyoruz.
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