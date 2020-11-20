Yeni bilim kurgu filmi Chaos Walking geliyor! Fragman yayınlandı

Lionsgate'in yüksek bütçeye sahip yeni bilim kurgu filmi Chaos Walking, nihayet sinemaseverlerle buluşmaya hazır. Zengin kadrosu ve ilginç konusuyla dikkat çeken Chaos Walking'den ilk fragman geldi.
Prodüksiyon çalışmalarına 2017 yılında başlanan filmin 1 Mart 2019'da vizyona girmesi hedefleniyordu. Ancak 2018'in başlarında filmin yeniden çekimleri yüzünden vizyon tarihinin ertelendiği açıklanmış; bu duruma Daisy Ridley ve Tom Holland'ın yoğun çalışma programları da eklenince, filmin vizyon tarihi belirsiz bir durum almıştı.
CHAOS WALKING NE ZAMAN VİZYONDA?
Chaos Walking'in 22 Ocak 2021 yılında vizyona girmesi bekleniyor ancak pandemi nedeniyle bu tarihte değişiklik gösterebilir.
CHAOS WALKING OYUNCULARI KİMLER?
Oyuncu kadrosunda Daisy Ridley ve Tom Holland'a Cynthia Erivo, Mads Mikkelsen, Ray McKinnon, Nick Jonas, David Oyelowo, Demián Bichir gibi isimler eşlik ediyor.
CHAOS WALKING FİLMİNİN KONUSU
Chaos Walking, insanların birbirlerinin düşüncelerini duyabildiği bir dünyada yaşayan Todd ve Viola'nın maceralarına odaklanıyor. Bu dünyada büyük bir felaketin tüm kadınları yok ettiği öğretilerek büyütülen Todd, bir gün Viola ile karşılaşınca sadece gördüğü ilk kadınla değil, düşüncelerini duyamadığı ilk insanla da tanışmış oluyor. Tüm düşüncelerin duyulduğu, tüm hareketlerin görüldüğü bu çevrede kaçmaya ve saklanmaya çalışan Todd ve Viola, geride bıraktıkları hayatları ve yeni dünyaları hakkında birçok gerçeği öğreneceklerdir.
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