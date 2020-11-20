Yeni bilim kurgu filmi Chaos Walking geliyor! Fragman yayınlandı

Tom Holland, Daisy Ridley ve Mads Mikkelsen gibi ünlü isimlerin yer aldığı yeni bilim kurgu filmi Chaos Walking'in fragmanı paylaşıldı. İlginç konusuyla dikkat çeken filmin fragmanı da ilgi topladı...

Yeni bilim kurgu filmi Chaos Walking geliyor! Fragman yayınlandı

Lionsgate'in yüksek bütçeye sahip yeni bilim kurgu filmi Chaos Walking, nihayet sinemaseverlerle buluşmaya hazır. Zengin kadrosu ve ilginç konusuyla dikkat çeken Chaos Walking'den ilk fragman geldi.

Prodüksiyon çalışmalarına 2017 yılında başlanan filmin 1 Mart 2019'da vizyona girmesi hedefleniyordu. Ancak 2018'in başlarında filmin yeniden çekimleri yüzünden vizyon tarihinin ertelendiği açıklanmış; bu duruma Daisy Ridley ve Tom Holland'ın yoğun çalışma programları da eklenince, filmin vizyon tarihi belirsiz bir durum almıştı.

CHAOS WALKING NE ZAMAN VİZYONDA?

Chaos Walking'in 22 Ocak 2021 yılında vizyona girmesi bekleniyor ancak pandemi nedeniyle bu tarihte değişiklik gösterebilir.

CHAOS WALKING OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu kadrosunda Daisy Ridley ve Tom Holland'a Cynthia Erivo, Mads Mikkelsen, Ray McKinnon, Nick Jonas, David Oyelowo, Demián Bichir gibi isimler eşlik ediyor.

CHAOS WALKING FİLMİNİN KONUSU

Chaos Walking, insanların birbirlerinin düşüncelerini duyabildiği bir dünyada yaşayan Todd ve Viola'nın maceralarına odaklanıyor. Bu dünyada büyük bir felaketin tüm kadınları yok ettiği öğretilerek büyütülen Todd, bir gün Viola ile karşılaşınca sadece gördüğü ilk kadınla değil, düşüncelerini duyamadığı ilk insanla da tanışmış oluyor. Tüm düşüncelerin duyulduğu, tüm hareketlerin görüldüğü bu çevrede kaçmaya ve saklanmaya çalışan Todd ve Viola, geride bıraktıkları hayatları ve yeni dünyaları hakkında birçok gerçeği öğreneceklerdir.

CHAOS WALKING FRAGMANI

Chaos Walking Trailer #1 (2021) | Movieclips TrailersChaos Walking Trailer #1 (2021) | Movieclips Trailers
Check out the Chaos Walking Official Trailer starring Tom Holland and Daisy Ridley! Let us know what you think in the comments below. > Sign up for a Fandango FanALERT: Want to be notified of all the latest movie trailers? Subscribe to the channel and click the bell icon to stay up to date. US Release Date: January 22, 2021 Starring: Tom Holland, Mads Mikkelsen, Daisy Ridley, Nick Jonas Directed By: Doug Liman Synopsis: A young man must protect a mysterious woman in a dystopian world where all the females have disappeared. Watch More Trailers: > Hot New Trailers: > In Theaters This Week: > Action/Sci-Fi Trailers: Fuel Your Movie Obsession: > Subscribe to MOVIECLIPS TRAILERS: > Watch Movieclips ORIGINALS: > Like us on FACEBOOK: > Follow us on TWITTER: > Follow us on INSTAGRAM: The Fandango MOVIECLIPS TRAILERS channel delivers hot new trailers, teasers, and sneak peeks for all the best upcoming movies. Subscribe to stay up to date on everything coming to theaters and your favorite streaming platform.

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