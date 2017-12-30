Yeni Samsung Exynos, 4 Ocak'ta Tanıtılacak!

Samsung'un Galaxy S9'da kullanacağı işlemcinin tanıtılacağı tarih, ortaya çıktı!

Yeni Samsung Exynos, 4 Ocak'ta Tanıtılacak!

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