Yeni Samsung Exynos, 4 Ocak'ta Tanıtılacak!
Samsung'un Galaxy S9'da kullanacağı işlemcinin tanıtılacağı tarih, ortaya çıktı!
Samsung'un Exynos Twitter hesabında paylaştığı bir gönderi, firmanın yeni mobil işlemcisini 4 Ocak 2018'de tanıtacağını söyledi. #TheNextExynos etiketiyle paylaşılan gönderi, yeni işlemcinin 9-serisi Exynos 9810 olacağının ipucunu veriyor.
Exynos 9810'un Samsung'un bir sonraki amiral gemileri Galaxy S9 ve S9 Plus'a güç vermesi bekleniyor. Tweet'ten yeni işlemciler hakkında daha fazla bilgi edinmek pek mümkün görünmüyor. Yonga hakkında şimdiye kadar öğrendiklerimiz arasında Exynos 9810'un geliştirilmiş bir GPU ile geleceği, 1,2 Gbps indirme hızlarına ulaşabilen Category 18 LTE modemi içereceği var. Bazı dedikodulara göre yeni işlemci, ayrı bir sinir ağı veya yapay zeka işlemcisi de içerecek.
Galaxy S9 ve S9 Plus'ın ABD ve Çin'de Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisiyle satılacağı neredeyse kesin. Avrupa ve diğer pazarlarda ise cihazların Exynos 9810 ile gelmesi bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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