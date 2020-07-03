Yeşilay'ın Web Sitesine Uluslararası ve Ulusal Ödüller Yağdı

100'üncü yaşını kutlayan Yeşilay, yeni web sitesi ile 2 ödül programından 3 ödül birden kazandı. Kurumun 100'üncü yaşı vesilesiyle 1 Mart'ta devreye alınan yeni internet sitesi, 18. Altın Örümcek Web Ödülleri'nde "Sosyal Sorumluluk" kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra halkın oylarıyla belirlenen "Halkın Favorisi" ödülüne layık görülürken, 2020 Interactive Media Awards'da da "Savunuculuk" alanında "Sınıfının En İyisi" oldu.