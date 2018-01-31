Yılların Sorununu Bu Patent Çözecek!

Otonom arabalarda daha da fazla yaşanan yılların sorunu, bu patent ile birlikte tarihe karışabilir!

Yılların sorununu çözecek patent

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

İyi bir babanın otomobildeki 5 alışkanlığı

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Overwatch Turnuvasında 30.000 TL Ödül Var!
Bot'lar Trump'ı Yarım Milyon Kez Retweet'lemiş!
WhatsApp'a "Hayati" Güncelleme Geldi!
E-sigara Zararsız mı Diyorsunuz? Bir Daha Düşünün!
Apple, Üç Yeni Mac Üzerinde Çalışıyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir