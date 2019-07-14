YouTube, Telif Hakkı Sistemini Güncelledi

YouTube, telif hakkı ihlali nedeniyle şikayetçi olanlar için önemli bir açıklamada bulundu!

  • Ercan Uğurlu
YouTube, Telif Hakkı Sistemini Güncelledi

YouTube, bir süredir telif hakkı kuralları konusundaki karmaşıklıkları gidermeye çalışıyor. Bu konu hakkında şikayetçi olan pek çok taraf olduğu muhakkak. Telif iddialarında daha önce çok fazla karmaşa olduğunu belirten YouTube, yaptığı yeni güncelleme ile daha net olmayı amaçlarken, telif hakkı başvuru şartlarını da biraz zorlaştırdı.

Yeni telif başvuru yasasına göre YouTube, telif başvurusunda bulunanlarda daha fazla bilgi talep edecek. Özellikle videonun hangi bölümünün telif hakkına tabi olduğunu spesifik olarak belirtmek zorunda olacak olan şikayetçiler, böylece YouTube tarafından da kolayca işleme alınabilecek.

Fikri mülkiyet konusunda şikayetçi olanlar başvurularını yine manüel yolla yapabilecekler. Manuel Hak Talebi ile daha fazla bilgiyi Google'ın destek sayfalarında bulabilirsiniz.

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