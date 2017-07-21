YouTube'da "Yönlendirme Metodu" Zamanı!
YouTube, uzun zamandır savaş verdiği önemli bir problemi aşmak için, şimdi de "yönlendirme metodu" silahını kullanıyor!
Google geçen ay çevrimiçi şiddet ve terör yanlısı içerikleri ortadan kaldırmak için harekete geçeceğini söylemişti. Şimdiyse şirket, YouTube'a getireceği yeni bir özelliği açıkladı. Bu yeni yöntem, insanları terör propagandası yapan videolardan, o propagandaları ve onlardaki fanatik mesajları çürüten videolara yönlendirilecek. Yöntemin adı da buna uygun şekilde Yönlendirme Metodu (Redirect Method), çünkü belli anahtar kelimeleri aratan kullanıcıları kasten fanatik içeriğe karşı çıkan oynatma listelerine yönlendiriyor.
Google'ın Jigsaw takımı, bu Yönlendirme Metodu'nu geliştirmek için "şiddetli fanatizm" ile başa çıkmada danışman bir firma olan Moonshot CVE ile birlikte çalışıyordu. Moonshot CVE, YouTube'da hangi araçları kullanmanın işe yarayacağını düşünmeden önce, fanatik grupların mesajlarını yaymak için interneti ve teknolojiyi nasıl kullandığını anlamaya yönelik kapsamlı araştırma yaptı.
Google, bunun Yönlendirme Metodu'nun bir başlangıç sürümü olduğunu ve zamanla yeni özellikler ekleyeceğini söyledi. Firma, YouTube'un özellikle İngilizce dışında dillerde de anahtar kelimeleri anlamasını ve bunları otomatik olarak öğrenmesini istiyor.
Firma ayrıca "uzman" ve devlete bağlı olmayan organizasyonlarla fanatik videolara karşı videolar üretmeyi planlıyor. Özellikle radikalizasyon sürecinin farklı aşamalarındaki kişilere göre farklı videolar gösterilmesi hedefleniyor. Görünüşe bakılırsa bunun sebebi, fanatik aramaların çok içine girmiş birinin aradığı içeriğin, bu dünyayı yeni keşfetmeye başlamış kişininkinden farklı olması.
Bu yöntemin ne kadar başarılı olduğunu ise, basit şekilde, fanatik karşıtı içeriğin yönlendirmelerle ne kadar görüntülenme alacağı gösterecek.
Bunların yanında, bu yöntem Google'ın fanatik videolarla savaşta tek yöntemi değil. Geçen ay yapılan açıklamalarda, bu videoları otomatik tanımlamanın geliştirildiği ve bu videoları rapor eden uzman kişilerin arttırıldığı da söylenmişti.
H. Hüseyin Öztürk
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