YouTube'da "Yönlendirme Metodu" Zamanı!

YouTube, uzun zamandır savaş verdiği önemli bir problemi aşmak için, şimdi de "yönlendirme metodu" silahını kullanıyor!

YouTube'dan "yönlendirme metodu"

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